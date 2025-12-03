Una enfermera asesinada por su marido en Cienfuegos tras años de maltrato

Otro caso reciente fue el de la joven Beatriz López, estrangulada por un preso que se encontraba de pase

Madrid/Rosa Idania Ferrer Pérez, enfermera de 46 años, es la más reciente víctima de feminicidio en Cuba. Según confirmaron las plataformas independientes a Martí Noticias, la mujer fue asesinada el pasado 30 de noviembre en su domicilio, situado en el batey Elpidio Gómez del municipio cienfueguero Palmira, por su propio marido, que fue detenido después.

“La víctima fue hallada sin vida tras un historial de violencia doméstica reiterada, ejercida por el presunto agresor, señalado por vecinos y familiares como un hombre con antecedentes de violencia, no solamente doméstica, sino también, comunitaria”, declaró al diario cubanoamericano Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (Ogat). La mujer llevaba años soportando el maltrato.

Finalmente, el pasado domingo, Ferrer Pérez, que trabajaba en el policlínico local, fue “golpeada con ferocidad y luego estrangulada por su agresor, Arisbel Suárez, conocido por Felipillo, quien, según testimonios de personas que los conocían, se tornaba particularmente violento cuando consumía alcohol”, detalla Martí Noticias.

Beatriz López, estrangulada el pasado 16 de noviembre. / Facebook

Otro caso reciente, registrado por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) en su informe mensual de noviembre es el de Beatriz López, el pasado 16 de noviembre en la comunidad de Vista Hermosa, en La Cuevita, San Miguel del Padrón (La Habana). Según testimonios recopilados en redes sociales, la joven fue estrangulada en su domicilio por un hombre con el que había salido esa noche.

Las mismas fuentes indican que ambos fueron vistos juntos en un bar y, tras regresar a la casa, “comenzaron a discutir fuertemente”. El agresor, un preso que cumplía condena por asesinatos previos y que se encontraba de pase, la golpeó, la estranguló y la dejó en el baño, antes de salir de la vivienda.

Fueron los vecinos los que la encontraron sin vida, tras alertarse porque no contestaba las llamadas. El sujeto, “extremadamente violento, con un historial criminal largo y temido en la zona”, fue detenido, de acuerdo a los mismos reportes. La muchacha, que tiene a su madre en Perú, deja un hijo de 13 años, quien vive con su padre.

Con estos dos feminicidios, suman 39 en lo que va de año, según el recuento que lleva 14ymedio. El Gobierno sigue sin hacer público el registro este tipo de crímenes, si bien ya ha dado el primer paso para atender jurídicamente a las víctimas de violencia machista: la apertura de una oficina especializada en La Habana, con dinero de Canadá y la ONU, a cargo de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

En 2024, y pese al subregistro de datos, Cuba resultó ser el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024, un puesto que comparte con Puerto Rico y Bolivia, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado el pasado 25 de noviembre. Aunque estas cifras se calcularon con el dato oficial que las autoridades facilitaron a la Cepal –76 casos que se juzgaron en los tribunales cubanos ese año, independientemente de cuándo se cometieran– dan una idea del mal lugar de la Isla en este tema.

Ese mismo 25, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las plataformas independientes lanzaron la campaña #NoMeOlvides, para llamar la atención sobre las alertas por desaparición en la Isla, un total de 22.

Una de ellas también es la de Felicia Gómez Díaz, que se esfumó el 5 de diciembre de hace un año de La Ermita, Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus. Su caso sigue siendo un misterio. La mujer, de 67 años, fue vista por última vez cuando salió a buscar dos vacas que, contó entonces a 14ymedio una sobrina suya, Loraine Rumbaut, no llegaron a la hora que debían, por la mañana.

Aquel día Gómez Díaz salió de casa vestida con abrigo verde, licra, botas de goma y gorra azul del equipo de Sancti Spíritus, de acuerdo a la alerta por desaparición lanzada por sus familiares en redes. El llamado hacía hincapié en que no padecía ninguna enfermedad mental.

El OCC, en su reporte mensual, hizo también alusión a las desapariciones ocurridas en noviembre, dentro del apartado de inseguridad ciudadana: se registraron más de cinco. Bajo el mismo epígrafe, la organización, con sede en Miami, reportó un total de 12 asesinatos –hombres o mujeres– y numerosos robos con violencia.