"Una madre adolorida es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos presos"

Lo que cuenta Granma "es una gran falsedad, y no me importa que la Seguridad del Estado venga por mí y que la policía llegue a mi casa, eso es mentira".

Así ha reaccionado Yudinela Castro, madre del joven Rowland Jesús Castillo, uno de los manifestantes del 11 de julio juzgados en La Habana a principios de este febrero, a la publicación este lunes de un reportaje en el órgano oficial del Partido Comunista. En él, transcriben un supuesto audio en el que su hijo se arrepiente de haberse manifestado en aquella jornada de protesta. "Presencié la vista oral de mi hijo y en ningún momento él dijo eso que publica el periódico Granma".

"En ningún momento declaró que se sintiera arrepentido, solo pidió que se le diera la oportunidad de continuar su carrera deportiva en la lucha libre para ayudarme a mí, que soy una paciente de leucemia, y para poder terminar de criar a su hijo que ahora mismo no ha cumplido ni dos años", detalla la madre, quien ya dio su testimonio a 14ymedio.

"Denme la facilidad de continuar mis estudios y seguir practicando mi deporte, eso fue lo que dijo", remacha la madre. "Me siento orgullosa de lo que hizo aunque estoy muy disgustada por no haber podido estar a su lado el día de las manifestaciones y haberle podido brindar el apoyo que se merecían él y los otros jóvenes que se lanzaron a la calle".

A pesar de que las autoridades le dijeron que recibiría la sentencia la semana pasada, esto no pasó, pero recuerda que la Fiscalía rebajó la petición inicial de prisión para Rowland Jesús Castillo, de 23 a 12 años.

"Estoy disgustada no solo por la injusticia que se está cometiendo con mi hijo sino también con esta dictadura tan cruel que es capaz de privar a esos jóvenes de su libertad"

"Han tratado en el juicio de hacer creer que no hubo agresividad o violencia por parte de los policías", lamenta Castro, "pero el propio Miguel Díaz-Canel dio la orden de combate, echó un pueblo a fajar, y mi propio hijo recibió golpes de un agente policial de la unidad de Aguilera". Otros tuvieron menos suerte: "recibieron disparos".

Además, denuncia toda la manipulación que están desplegando los medios al servicio del Gobierno: "El primer día que yo pude entrar al juicio, después de haber sido reprimida y golpeada en la primera jornada, se me acercó la televisión oficial para hacerme una entrevista. Yo le pregunté al periodista si iban a transmitir mis opiniones de que no estaba de acuerdo con la petición fiscal contra mi hijo. Entonces vino otra persona y me dijo que pasara a la sala, no me entrevistaron".

"Quizás yo no tenga mucha salud pero tengo toda la fuerza moral para seguir luchando por la libertad de mi hijo", aclara. "Cueste lo que me cueste, no me voy a cansar hasta tanto lo excarcelen. Él no es un criminal".

Castro no deja de mostrar su malestar: "Estoy disgustada no solo por la injusticia que se está cometiendo con mi hijo sino también con esta dictadura tan cruel que es capaz de privar a esos jóvenes de su libertad".

La madre envía un mensaje directo a los represores: "A todos los esbirros que están jugando con los sentimientos de las madres que tienen sus hijos presos les advierto que una madre adolorida es capaz de hacer cualquier cosa".

Castro agradeció el apoyo que ha recibido de otras mujeres en su mismo caso, de la prensa independiente que le ha dado la posibilidad de contar lo que ocurre y de quienes fuera de Cuba la han apoyado en tan difícil causa: "Madres, aunque el dolor nos mate tenemos que seguir luchando por la libertad de nuestros hijos".

