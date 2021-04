Los guajiros cubanos critican el "discurso de cuello y corbata" del Gobierno

Ni la promesa de poder vender directamente carne de res ni los mejores precios por cada litro de leche anunciados este martes han logrado provocar entusiasmo en el campo, uno de los sectores más afectados por la crisis en Cuba. Los agricultores mantienen la cautela ante un paquete de medidas que muchos consideran tardías e insuficientes.

Entre el anuncio inicial y los detalles sobre las 63 decisiones mediaron un poco más de 24 horas. Ese día, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, prefirió no ser "pesimista de oficio" y esperó a la Mesa Redonda para saber más detalles. "Ya no me hace falta ni comer con todos los alimentos que mencionaron en el programa", respondió con ironía al recibir la llamada de 14ymedio.

Ajete, que lleva años trabajando la tierra en Los Palacios, Pinar del Río, y lidera una organización ilegalizada y mal vista por las autoridades, siente que el paquete de flexibilizaciones es insuficiente y alejado de las demandas de los agricultores. "Aquí en este municipio la mayor parte de las tierras están prácticamente en desuso", lamenta, y responsabiliza de esta situación a la gestión estatal.

Sin embargo, entre las nuevas medidas no se incluye la distribución de esos terrenos a campesinos privados. "Esas granjas que funcionan como dependencias estatales han sido un comprobado fracaso", añade el agricultor y activista. "Es lo mismo que hemos visto desde siempre", remacha sobre los anuncios de esta semana.

Para Ajete, la prueba de que tras la cacareada novedad se esconden viejas prácticas "es que siguen tratando de levantar ese muerto que es Acopio, pero ni ellos son Jesucristo ni Acopio es Lázaro", por lo que estas decisiones explicadas en la televisión oficial "no son un levántate y anda para la agricultura", que está actualmente en "un punto muerto".

Para el líder campesino es prematuro decretar otro fracaso por anticipado. "Quizás lo razonable sea darle el beneficio de la duda, pero este discurso de cuello y corbata que hemos visto en la televisión se encuentra muy alejado de la realidad que se vive en los campos de Cuba".

"Si se le pregunta a los campesinos qué les pareció lo anunciado por los funcionarios en la Mesa Redonda, posiblemente pocos puedan responder, porque mientras ellos hablaban los guajiros, ajenos al entusiasmo de los burócratas, están pensando cómo conseguir un boniato para comer esa noche", subraya con escepticismo.

A cientos de kilómetros de Los Palacios, Julio Cordoví, un ganadero de la zona de Esmeralda, en Camagüey, también se muestra cauteloso: "Es la mejor noticia que he oído en años para los que tenemos vacas, pero llega en un momento en que se necesita más que posibilidades para vender carne; aquí hacen falta recursos con mayúscula".

Cordoví viene de una larga tradición ganadera y ha visto mermar sus animales por la sequía, las restricciones estatales imperantes hasta esta semana y el vandalismo que se lleva parte de sus mejores crías. "Aquí no se puede ni dormir, por la noche casi que tengo que llevar los terneros para la cama conmigo para poder vigilarlos".

"Supón que logro cumplir el plan de entrega de leche y carne con el Estado, que ahora será de estricto cumplimiento porque habrá que firmar un contrato como dijeron en la televisión; entonces hago mis quesos, mi yogur y sacrifico un par de animales para venderlos a paladares y hoteles. ¿En qué moneda me van a pagar ellos?", pregunta.

"Si me pagan en pesos cubanos no me sirve porque todas las inversiones que tengo que hacer en esta finca son en dólares: la bomba de agua, el alambre para la cerca perimetral, los medicamentos veterinarios que llevan mis animales, hasta las cantinas para trasladar la leche, son en moneda libremente convertible", explica a 14ymedio.

"En esta zona de Esmeralda todo el mundo está esperando que pasen unas semanas para ver cómo evoluciona todo esto de las medidas. Cuando yo vea al guajiro de al lado vender carne y ganar un dinero que le sirva para algo, entonces me lanzo. Mientras tanto, mejor esperar porque aquí lo mismo van en una dirección que en la contraria".

No obstante sus aprensiones, Cordoví ve como un alivio la rebaja de las tarifas eléctricas y del uso del agua, que "se habían puesto por las nubes" desde inicios de este año con la Tarea Ordenamiento. "Claro, todo eso que ya no vamos a pagar de algún lugar tendrá que salir, dicen que del presupuesto del Estado, así que el Estado nos lo va a quitar de algún lugar".

El economista Pedro Monreal también advierte sobre la carga al maltrecho presupuesto estatal. En Twitter el académico reflexionó sobre que "el costo del reajuste de precios iniciales se reparte entre 2.911 millones de CUP del presupuesto y un monto indefinido que absorben las empresas suministradoras", lo cual confirmaría "el mal diseño inicial de precios del ordenamiento".

Un error que "llevó a un agravamiento de problemas previamente existentes en el sector agropecuario", subraya Monreal, quien no ve con un exceso de optimismo las medidas relacionadas con la ganadería, de las que consideran que no parecen "tener potencial inmediato" porque "los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida"; en ese período, la masa ganadera bovina se contrajo 7%.

En Colón (Matanzas), Julio César Cruz se muestra un poco más optimista. "Ya hemos tocado fondo, estas medidas no van a hundirnos más", comenta vía telefónica a 14ymedio. "Mi tío que vive en Miramar, en Florida, Estados Unidos, me tiene dos tractores pequeños y una planta eléctrica para mandarme. Espero que estas medidas traigan también esa posibilidad de importar insumos".

Mientras esa flexibilización llega, Cruz tiene dos bueyes para arar la tierra, una vaca de la que tiene que entregar prácticamente toda la leche al Estado y un pozo del que dice "tener miedo sacar agua" no vaya a ser que le llegue todavía "una factura del tamaño del Capitolio".

