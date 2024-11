Alarma en Sancti Spíritus por el alto número de embarazos de adolescentes y abortos

La prensa oficial no menciona el escaso acceso a anticonceptivos como una causa del aumento de los embarazos prematuros.

El 20% de las embarazadas tienen menos de 19 años y no están preparadas para ser madres

La Habana/Madurez mental y física son los requisitos mínimos que, según Escambray, debe tener una mujer que quiera ser madre, pero carecen de ambas cosas las 56 adolescentes de Sancti Spíritus que actualmente están esperando un bebé. La cifra, que ha generado alarma entre las autoridades, se ha disparado desde el último año en un 3,5% y, este 2024, una de cada cinco embarazadas en la provincia tiene menos de 19 años.

En total, desde enero 227 adolescentes dieron a luz en la provincia. Entre los municipios con cifras más preocupantes están Jatibonico, donde el 29,3% de las embarazadas son menores; La Sierpe, con el 25,8% y Taguasco, 25,4%.

La reacción general, admite el periódico local, es el miedo a la respuesta de los padres, de la pareja, de las amistades, a verse desprovistas de ayuda y a no saber a qué se enfrentan. Con el tiempo, si el ambiente familiar es bueno –dice Escambray, que cita algunos casos–, la adolescente termina por asumir la maternidad e incluso alegrarse por ella. Pero –aquí el periódico no se atreve a recabar testimonios– no siempre los familiares son comprensivos, ni tienen los medios económicos para mantener a un hijo.

"Esto ocurre, en su mayoría, porque la adolescente no visita el Consultorio del Médico de la Familia"

La opinión de varios estudiantes de secundaria básica de una escuela espirituana muestra la idea general que tienen los adolescentes de los embarazos prematuros: “Con esta edad yo nunca tendría un hijo”, “Sin pensarlo trato de abortar”, “Dejo la escuela y trabajo para mantenerlo”, “Si mi novia me dice que está embarazada, la dejo, no la vuelvo a ver”. En opinión de los jóvenes, “llamar la atención” y “no protegerse” son las dos causas principales por las que una muchacha de su edad podría quedar embarazada.

Sobre el tema, Lisandra Martín Rodríguez, asesora del Departamento Municipal del Programa de Asistencia Materno Infantil (Pami), cree que el problema es de “riesgo preconcepcional”. “Esto ocurre, en su mayoría, porque la adolescente no visita el Consultorio del Médico de la Familia, ya sea por el desconocimiento sobre dónde acudir o quién es su médico, negación o infravaloración de los problemas por parte del paciente”, asegura, aunque reconoce que los horarios inflexibles de las consultas y las “fallas en la citación” también dificultan “el análisis de las jóvenes en esta etapa y conlleva a captaciones tardías del embarazo”.

Escambray también enumera las consecuencias para las adolescentes de un embarazo en edades tempranas: interrupción del crecimiento natural del cuerpo, nacimiento de bebés de bajo peso, anemia, malformaciones en el feto, interrupción de los estudios en muchos casos, aislamiento social de la madre e incluso depresión y ansiedad. La respuesta, cuando se decide no continuar con el embarazo, es siempre el aborto. Según datos del Pami, en la provincia se registraron “361 terminaciones voluntarias de embarazos en estas edades, ya sean por métodos quirúrgicos, medicamentosos o regulación menstrual”.

"¿Qué está pasando en la sociedad actual cuando uno de los mayores problemas sociales se convierte en algo cotidiano?"

“Me enteré hace cuatro días de que estaba embarazada. Fue una captación tardía de embarazo, a las 20 semanas. Al descubrirlo, sin pensar, lo primero que hice fue ir a la Consulta de Legrados para abortar, con tanto tiempo me veo obligada a tenerlo, en ese momento tuve muchas emociones encontradas, pero ya lo acepté y esta será mi niña pase lo que pase”, cuenta a Escambray una jóven de 18 años que el medio describe como “desvinculada de los estudios y del sector laboral”.

El medio oficialista incluso se pregunta “¿Qué está pasando en la sociedad actual cuando uno de los mayores problemas sociales se convierte en algo cotidiano?”, pero sus respuestas evaden de manera rotunda problemas que llevan años agudizándose en la Isla: el acceso a métodos anticonceptivos, a una educación sexual eficiente y a consultas con especialistas en centros de salud que cuenten con la tecnología y las condiciones para proveer servicios de calidad.