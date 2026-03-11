Alas Tensas denuncia las "dificultades crecientes" para confirmar los asesinatos en Cuba

La plataforma registró las muertes violentas de Ana Yancy Guillot, en Pinar del Río, y de Olimpia Pérez, en Mayabeque

Madrid/La plataforma independiente Alas Tensas ha confirmado este miércoles dos asesinatos de mujeres ocurridos en días pasados en Cuba. Uno, el de Ana Yancy Guillot, muerta el 7 de marzo a manos de su pareja en plena calle, en Pinar del Río. El otro, el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años encontrada sin vida en su casa de Mayabeque el pasado 2 de marzo.

En su breve reporte , Alas Tensas lamenta "las dificultades crecientes para verificar este tipo de crímenes en la Isla". Yanelis Núñez, vinculada a la plataforma, explica a este diario que la principal razón es que las autoridades suelen presionar a vecinos y posibles testigos para que no hablen con medios independientes. A ello se suman los problemas de comunicación y desplazamiento provocados por los cortes de electricidad en el país.

Así, por ejemplo, no lograron especificar la edad de Ana Yancy Guillot, de la que sí supieron que pudo ser trasladada al hospital, donde murió, y que tenía una hija.

En su Facebook , que no actualiza desde hace medio año, la mujer tiene fotografías suyas, de su hija y de lo que parecen dos nietos.

El observatorio contabiliza como feminicidio el caso de Olimpia Pérez, pese a que su asesinato no parece haber sido por motivos de género. Hace seis días, el comunicador Niover Licea había dado noticia del suceso, sugiriendo que podría haber sido víctima de un robo en el que quizá estén implicadas más de una persona.

El principal sospechoso, decía Nio reportando un crimen, había sido un hombre del barrio que conocía a la mujer desde niño y que posiblemente pertenece a una banda de ladrones de casas.

Este diario, pues, no considera a Pérez como un caso de asesinato machista, pero sí el de Guillot, con lo que el registro de feminicidios confirmados en la Isla en lo que va de año asciende a nueve.

El pasado 24 de febrero fue asesinada en la vía pública Yaimeé Carranza Herrera, de 32 años, quien fue apuñalada frente a su hijo mientras se dirigía a su trabajo en Villa Clara.

Aunque Cuba registra una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina –1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres–, el Gobierno no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes ni ha aprobado una ley integral contra la violencia de género. Según estudios, la mayoría de los agresores conocían a la víctima y mantenían una relación sentimental con ellas.

Ante esta situación, los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba llevan años reclamando a las autoridades la implementación de una estrategia que incluya medidas de prevención, protección, atención y reparación para las víctimas.