Asesinada una joven en Santa Clara en plena calle delante de su hijo de 14 años

Se trata de la octava víctima de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026

La Habana/La plataforma independiente Alas Tensas confirmó este jueves el feminicidio de Yaimeé Carranza Herrera, de 32 años, asesinada el 24 de febrero en Santa Clara mientras caminaba en compañía de su hijo de 14 años.

Según detalles aportados por testimonios en redes sociales, Carranza se dirigía hacia su centro de trabajo cuando, en el tramo de la circunvalación entre la autopista y la carretera a Camajuaní, fue apuñalada múltiples veces por un hombre, del que, a pesar de haberse hecho públicas algunas fotografías, no se ha precisado si mantenía algún tipo de relación con la víctima. Esta tragedia, dicen esas fuentes, ha dejado huérfanos de madre a dos menores de edad.

Se trata del octavo asesinato machista en la Isla en lo que va de 2026, según el registro de 14ymedio, después del brutal asesinato en Guantánamo de Yaneisi Quiala Miranda –también madre de dos hijos–, confirmado el pasado 2 de febrero.

Los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba llevan tiempo exigiendo al gobierno la elaboración de una “ley integral de violencia de género” que articule una estrategia basada en la prevención, protección, atención y reparación de las víctimas. Las organizaciones feministas también han abogado por que se declare un “estado de emergencia por violencia de género” en la Isla.

Diversos estudios sitúan actualmente a Cuba entre los países con mayores tasas de feminicidio en América Latina, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

Recientemente se inauguró en La Habana una oficina para asesorar a víctimas de violencia machista, creada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. También se aprobó un sistema nacional de registro y monitoreo y se anunció una campaña oficial orientada a la prevención. Sin embargo, activistas y familiares de víctimas consideran que estas medidas siguen siendo insuficientes frente al aumento sostenido de casos.

El año pasado cerró con un total de 42 casos de feminicidio, de los cuales, según un informe preliminar de Alas Tensas, el 90% fueron cometidos por personas cercanas a la víctima, principalmente por quienes mantenían relaciones sentimentales con ellas.