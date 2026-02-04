Asesinada por su pareja en una ciudad remota de Guantánamo una mujer de 38 años

La Habana/Los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron este lunes el asesinato de Yaneisi Quiala Miranda, de 38 años, presuntamente a manos de su pareja, que se quitó la vida después de cometer el crimen. Los vecinos del municipio Manuel Tames, en Guantánamo, fueron los primeros en alertar de lo sucedido a través de las redes sociales.

Los observatorios, que inicialmente situaron la fecha de la muerte el 30 de enero –frente a otros comunicadores, que mencionaban el 28–, contaron a 14ymedio que trabajan para verificar el día exacto en que se produjeron los hechos, ya que hasta ahora solo contaban con la proporcionada por la funeraria.

Según la información disponible, Yaneisi era una "emprendedora" y madre de dos hijos, residente en la comunidad de Santa Catalina. El cuerpo del presunto agresor, identificado en redes como Yonder Sanchez Cuello, de 40 años, fue hallado sin vida el pasado 31 de enero en el patio trasero de la casa del padre, luego de varios días prófugo.

Con el asesinato de Yaneisi ya son siete las víctimas de violencia machista en lo que va de año según el registro de 14ymedio. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba añadieron también a su lista el feminicidio de Yaniuska Machado, este diario había publicado con anterioridad. Para las dos asociaciones la lista cuenta con seis muertes, ya que sitúan con fecha del 31 de diciembre el caso de Yuleidis Sánchez Rodríguez, aunque se produjo tras salir de su casa pasada la medianoche de ese fin de año.

En los últimos tiempos, el Gobierno ha anunciado algunas medidas institucionales, como la inauguración en La Habana de una oficina de orientación y asesoría para víctimas de violencia machista, impulsada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta iniciativa –centrada en la capital– tendría que afrontar la lentitud con que suelen llegar las políticas oficiales a lugares rurales “desconectados” como Santa Catalina en Manuel Tames, Guantánamo.

La localidad en la que ocurrió el suceso es una zona rural, distante 80 kilómetros de la cabecera provincial, Guantánamo, lo cual explica la dificultad de los organismos independientes para confirmar los hechos o recabar detalles.

El Observatorio de Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba insisten en que el Gobierno sigue sin elaborar Cuba sigue sin contar con una “ley integral de violencia de género que articule de manera coherente los ejes de prevención, protección, atención y reparación”.