Dos nuevos feminicidios en Cuba: una asesinada en Pinar del Río y otra en Granma

La Habana/El asesinato de Yaniuska Machado, ocurrido hace aproximadamente tres días en el barrio Las Mercedes, del municipio Bartolomé Masó, provincia Granma, ha sido confirmado por plataformas independientes como el feminicidio más reciente registrado en Cuba. La víctima mantenía una relación sentimental con el presunto agresor, aunque las autoridades aún no han ofrecido detalles oficiales sobre el crimen. Este hecho ha provocado profunda consternación entre vecinos, familiares y personas cercanas a la víctima.

Días antes, en el municipio San Juan y Martínez, provincia Pinar del Río, el cuerpo de Mileidys Dueñas Pérez fue encontrado enterrado en el patio de su vivienda. La mujer también llevaba varios días desaparecida, y su caso fue confirmado por fuentes locales y plataformas independientes. La víctima era natural de Pilotos, Consolación del Sur, Pinar del Río.

Del mismo municipio es otra mujer que permanece en paradero desconocido, Yanicel Valdés, conocida en la comunidad como “La Rusa”.

Con estos crímenes suman cinco feminicidios en lo que va de 2026. Según el registro de 14ymedio, el año pasado cerró con 42 casos de feminicidio, una cifra construida a partir de las denuncias y el monitoreo de organizaciones independientes y activistas, ante la ausencia de datos oficiales. En Cuba no existe un registro estatal transparente que permita dimensionar con exactitud la magnitud de estos crímenes.

El informe anual preliminar del Observatorio de Alas Tensas correspondiente a 2025 indicó que más del 90% de los asesinatos de mujeres fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, principalmente parejas o ex parejas, y la mayoría ocurrió en espacios domésticos, con el uso predominante de armas blancas, lo que evidencia la violencia en entornos íntimos. Las mujeres jóvenes y adultas concentraron el mayor número de víctimas y en más del 60% de los casos había personas dependientes a su cargo, lo que multiplica el impacto social de cada crimen. El informe también alerta sobre el subregistro de la violencia sexual, documenta decenas de desapariciones y sitúa los feminicidios dentro de una crisis estructural marcada por precariedad económica, falta de protección estatal y ausencia de políticas públicas integrales, lo que refuerza la urgencia de prevención, transparencia y atención efectiva a las víctimas.

Diversos estudios sitúan actualmente a Cuba entre los países con mayores tasas de feminicidio en América Latina, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, una cifra que confirma la gravedad estructural del problema y la urgencia de contar con estadísticas públicas confiables.

La persistencia de estos crímenes ha llevado a organizaciones y activistas a reiterar sus demandas al Estado. Entre ellas se encuentran la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, la creación de refugios seguros para mujeres en riesgo, la implementación de protocolos de protección efectivos y una mayor transparencia en la publicación de datos oficiales.

En los últimos meses se han anunciado algunas medidas institucionales. En La Habana fue inaugurada recientemente una oficina de orientación y asesoría para víctimas de violencia machista, impulsada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, se aprobó un sistema nacional de registro y monitoreo y se presentó una campaña oficial enfocada en la prevención.

Sin embargo, familiares de las víctimas y activistas consideran que estas acciones siguen siendo insuficientes, al no lograrse una reducción de los casos ni una respuesta integral frente al aumento sostenido de la violencia machista en el país.