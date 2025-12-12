El asesinato de una maestra de Guantánamo y su esposo, nuevo caso de violencia machista en Cuba

La Habana/Un nuevo feminicidio se sumó este jueves a la ola de asesinatos machistas de las últimas semanas, elevando la cifra a 42 en 2025, según el conteo independiente que realiza 14ymedio, a falta de información oficial. En esta ocasión, según confirmaron las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, la víctima es una maestra de 40 años, Yinet Labañino Acosta, que fue asesinada el lunes 8 de diciembre en su propia vivienda, situada en la localidad de Cabacú, municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo.

Según ambas organizaciones, el presunto agresor no solo acabó con la vida de Labañino, sino también con la de su esposo, en un hecho que clasifican como “asesinato de hombre por motivos de género”, motivado por “asuntos relacionados con el machismo y la misoginia”. El crimen deja dos hijas menores de edad huérfanas de madre y padre.

Este es el tercer asesinato por motivos de género que se ha confirmado en el país en lo que va de mes. El pasado 5 de diciembre fue apuñalada por su novio en su domicilio la adolescente Heidi García Orozco, en Jovellanos, Matanzas.

Le siguió, el 7 de diciembre, la muerte de Elianne Reyes Gómez, de 26 años y madre de una niña pequeña, que fue asesinada por su pareja en su propia vivienda en Madruga, Mayabeque.

Las semanas anteriores también estuvieron marcadas por la violencia. El pasado 30 de noviembre fue asesinada por su pareja Rosa Idania Ferrer Pérez, de 46 años, en la provincia de Cienfuegos. A finales de ese mismo mes, Niyu del Carmen López Morales fue ingresada en un hospital en La Habana luego de ser agredida por su ex pareja.

Cuba está actualmente entre los países con más feminicidios de América Latina, según estudios, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

La gravedad de la situación ha llevado a las organizaciones y activistas a insistir en la necesidad de una ley integral de violencia de género, así como de refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección efectivos y transparencia del Estado respecto a sus estadísticas. También han reclamado la declaración de un estado de emergencia por violencia de género en Cuba.

De momento, la implementación efectiva de la Ley de Atención a las Víctimas, según especialistas, podría ofrecer herramientas más claras para la protección, el acompañamiento y la reparación de quienes enfrentan situaciones de violencia grave en la Isla, aunque en el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito.

Recientemente se inauguró en La Habana una oficina para asesorar a víctimas de violencia machista, creada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y del Fondo de Población de Naciones Unidas.

También se aprobó un sistema nacional de registro y monitoreo y se anunció una campaña oficial orientada a la prevención. Sin embargo, activistas y familiares de víctimas consideran que estas medidas siguen siendo insuficientes frente al aumento sostenido de casos.