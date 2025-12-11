Una joven madre, segundo feminicidio en lo que va de diciembre

Cuba está entre los países con tasas más elevadas de feminicidios en la región.

Elianne Reyes fue asesinada en su domicilio por su pareja en su domicilio, en Mayabeque

La Habana/Elianne Reyes Gómez, de 26 años y madre de una niña pequeña, fue asesinada el pasado 7 de diciembre en Madruga, Mayabeque, a manos de su pareja. El crimen ocurrió dentro de su propia vivienda. La noticia, que en un principio circuló entre vecinos y medios locales, fue confirmada este miércoles por las plataformas Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas.

De acuerdo con el conteo independiente de 14ymedio –mantenido ante la ausencia de datos oficiales confiables– este sería el feminicidio número 41 del año, tras el asesinato, el 5 de diciembre, de la adolescente Heidi García Orozco en Jovellanos, Matanzas.

En ese mismo escenario, se conoció recientemente el intento de feminicidio contra Niyu del Carmen López Morales, quien fue hospitalizada en La Habana tras ser golpeada y atacada con ácido por su ex pareja. La agresión ocurrió en un inmueble de la zona de La Virgen del Camino, donde los vecinos escucharon sus gritos y llamaron a la Policía, que logró rescatarla. La víctima confirmó que sufrió heridas graves y que el agresor permanece detenido.

Los casos registrados en las últimas semanas han generado preocupación en distintas comunidades, donde familiares y residentes señalan la falta de recursos y vías de atención eficaces para responder a situaciones de riesgo y prevenir nuevos episodios de violencia.

Estudios comparativos sobre violencia de género colocan a Cuba entre los países con tasas más elevadas de feminicidios en la región, con una proporción de 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, un nivel superior al de otros países con mayor visibilidad pública sobre esta problemática, como México, Argentina, Ecuador o Chile. Esto ocurre a pesar de que en el caso cubano las cifras disponibles no provienen de estadísticas oficiales, sino de registros independientes realizados por organizaciones que no tienen acceso a toda la información manejada sigilosamente por las autoridades.

La persistencia de estos hechos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de implementar con efectividad la Ley de Atención a las Víctimas, un marco legal que, según especialistas y organizaciones, podría ofrecer herramientas más claras para la protección, el acompañamiento y la reparación de quienes enfrentan situaciones de violencia grave en el país.

En ese mismo escenario se inscribe la reciente apertura en La Habana de una oficina especializada en atender a víctimas de violencia de género, creada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y del Fondo de Población de Naciones Unidas.