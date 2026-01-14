Una mujer y su novio, asesinados por la ex pareja de ella en Granma

Ocho de cada 10 feminicidios en la Isla en 2025 fueron realizados por las parejas de las víctimas

La Habana/El asesinato de Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, de 38 años, junto al de Junior Rosa Rivera, el hombre con el que compartía su vida, de 43 años, la noche del pasado 7 de enero, ha sido confirmado por las plataformas independientes como el tercer feminicidio en lo que va de año. A ambos los mató la ex pareja de ella, identificado como Adrián Corrales por fuentes locales.

El atacante, de acuerdo con la versión ofrecida por la página del comunicador Niover Licea, amenazó con matar a la abuela, madre y hermana de la mujer y utilizó un machete en el doble homicidio. El agresor fue detenido poco después, según la misma página independiente, aunque los medios oficiales no han dado ninguna noticia del suceso.

Este caso se produjo solo un día después del segundo feminicidio del año. Magaly Aragón, una enfermera de 58 años, fue asesinada en la comunidad rural de La Yaya, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. La mujer, que trabajaba en un campamento penitenciario, fue interceptada cuando regresaba a su vivienda y murió asfixiada, según información divulgada en redes sociales y confirmada por este diario a través de fuentes locales.

El presunto autor del crimen fue Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales

De acuerdo con Licea, el presunto autor del crimen fue Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales. El ataque ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, en un cañaveral del Consejo Popular La Yaya. Licea afirmó que la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.

El total de asesinatos machistas el año pasado en la Isla se ubicó, hasta ahora, en 42 –según el conteo de 14ymedio– a partir del registro de ambas organizaciones y reportes de redes sociales. Aunque la cifra es menor a los registrados en 2024 (52), aún hay casos que son investigados y que, de confirmarse, podrían elevar ese número. Yo Sí Te Creo y Alas Tensas aún investigan 12 posibles casos más.

El año pasado, a partir de las cifras de estas plataformas, un análisis de EFE indicó que en el 81% de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las mujeres cubanas asesinadas, mientras que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar “una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención”.

Los crímenes continúan acumulándose en los registros ciudadanos

Alas Tensas ha denunciado que, pese a los esfuerzos del régimen por proyectar una imagen de respuesta institucional frente a la violencia contra mujeres y niñas, los crímenes continúan acumulándose en los registros ciudadanos. La organización subraya que las medidas anunciadas como “avances” no se traducen en una prevención efectiva ni en protección real para las víctimas.

Desde 2019 hasta este miércoles, los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado 315 asesinatos por violencia machista en la Isla, “cifra que representa solo un subregistro” ya que muchos casos no llegan a salir a la luz y el registro actualizado con que cuenta el Gobierno desde el pasado año no es público..

A nivel regional, Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024, un puesto que comparte con Puerto Rico y Bolivia, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Las cifras, no obstante, están calculadas con el dato oficial que las autoridades facilitaron a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organización que ha elaborado el informe, es decir: con los 76 casos que se juzgaron en los tribunales cubanos ese año, independientemente de cuándo se cometieran, por lo que sigue ignorándose el número de muertes por violencia machista que se produjeron en realidad.