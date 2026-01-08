Un recluso asesina a una enfermera en Sancti Spíritus

La mujer, que trabajaba en un campamento penitenciario, fue interceptada cuando regresaba a su vivienda

La Habana/La enfermera Magaly Aragón, de 58 años, fue asesinada el pasado martes en la comunidad rural de La Yaya, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. La mujer, que trabajaba en un campamento penitenciario, fue interceptada cuando regresaba a su vivienda y murió asfixiada, según información divulgada en redes sociales y confirmada por este diario a través de fuentes locales.

Una testigo consultada por 14ymedio relató que, horas después del crimen, pudo ver al detenido cuando era trasladado por un fuerte operativo policial. Según su testimonio, el hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica.

De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales. El ataque ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde, en un cañaveral del Consejo Popular La Yaya. Licea afirmó que la víctima fue agredida sexualmente antes de ser asesinada.

El hombre llevaba una camisa de fuerza y fue conducido a una consulta de psiquiatría, aparentemente para una evaluación médica

Soriano Santana, según los datos difundidos, cumple una condena previa de 26 años por asesinato y habría ingresado al sistema penitenciario en noviembre de 2005. Tras el homicidio, fue capturado y permanece recluido mientras se desarrollan las diligencias del caso, a cargo de la Guardia Operativa Provincial.

El caso ha vuelto a poner en evidencia las graves fallas de seguridad del sistema penitenciario y de control de personas con antecedentes por delitos violentos, especialmente cuando se trata de individuos que, pese a condenas previas por homicidio, logran desplazarse fuera de centros de reclusión sin la debida custodia.

La profesora Eudoxia Pérez, quien conocía a la víctima, lamentó el asesinato y describió a Magaly Aragón como “una excelente trabajadora y una madre dedicada”. Pérez expresó su esperanza de que “la justicia valore este horrendo crimen con la pena máxima”.

El homicidio se registró apenas horas después de que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas informaran de nuevos feminicidios ocurridos en la Isla. Con estos casos, el conteo independiente de 14ymedio –a partir de los registros de ambas organizaciones y reportes en redes sociales– elevó a 43 el número de asesinatos machistas confirmados en 2025.

Alas Tensas ha denunciado que, pese a los esfuerzos del régimen por proyectar una imagen de respuesta institucional frente a la violencia contra mujeres y niñas, los crímenes continúan acumulándose en los registros ciudadanos. La organización subraya que las medidas anunciadas como “avances” no se traducen en una prevención efectiva ni en protección real para las víctimas.

De acuerdo con el youtuber cubano Niover Licea, el presunto autor del crimen es Yoel Soriano Santana, un recluso común con antecedentes penales

El Gobierno cubano reconoció en 2025 que los tribunales identificaron 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas en juicios celebrados ese año. En 2023, las cifras oficiales contabilizaron 110 víctimas. Aun así, las autoridades mantienen sin acceso público el registro administrativo informatizado que prometieron elaborar de manera conjunta la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo.

Aunque en noviembre pasado se inauguró una oficina especializada para la atención jurídica integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia de género –un proyecto que aspira a extenderse a 40 municipios–, activistas y expertos coinciden en que sigue faltando una respuesta inmediata cuando existen alertas previas y, sobre todo, políticas de prevención que eviten tragedias como la que terminó con la vida de Magaly Aragón.