Plataformas independientes confirman tres nuevos feminicidios en Cuba en 2025

Cuba está actualmente entre los países con más feminicidios de América Latina

Las parejas de las víctimas cometieron el 81% de los ataques machistas en el país el año pasado

La Habana/Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas informaron este lunes de dos feminicidios más ocurridos en Cuba y confirmaron otro que ya había sido expuesto en redes sociales en 2025, por lo que el total de asesinatos machistas el año pasado se elevó a 43 –según el conteo de 14ymedio– a partir del registro de ambas organizaciones y reportes de redes sociales.

El caso más reciente confirmado es el de Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, quien fue atacada por su pareja el pasado 31 de diciembre en la vía pública, cerca de su vivienda en el Reparto Altamira, en Santiago de Cuba, y a causa de las heridas falleció el pasado 1 de enero.

Las feministas señalaron que el agresor de Sánchez –madre de tres hijos– tenía antecedentes de violencia machista y denuncias previas por parte de la víctima.

Las plataformas también dieron cuenta de la muerte por violencia machista de Roxana Donatien Celian, de 21 años, ocurrido el pasado 2 de julio a manos de su pareja en la vivienda que ambos compartían en la localidad de Juruquey, en la provincia de Camagüey.

La otra víctima es Iveth Aldana, de 54 años, quien fue agredida por su expareja el 5 de agosto en su trabajo en la ciudad de Bayamo, provincia oriental Granma.

En su nuevo informe, las activistas indicaron que aún tienen tres casos pendientes por confirmar.

Un análisis de EFE, a partir de las cifras de estas plataformas, indicó que en 2025 el 81% de los atacantes de las víctimas de violencia de género eran las parejas de las mujeres cubanas asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar “una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención”.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos “feminicidio” o “crimen machista” en los medios estatales.

Las organizaciones feministas también han abogado por que se declare un “estado de emergencia por violencia de género” en la Isla.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

Además se aprobó un sistema nacional de “registro, atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña “No más”, enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.

Cuba está actualmente entre los países con más feminicidios de América Latina, según estudios, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres.

En 2024, este diario contabilizó 52 feminicidios a partir de los registros independientes. Según cifras del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, el año pasado se juzgaron en el país un total de 76 asesinatos por motivos de género, en los que las víctimas eran mayores de 15 años. El organismo no precisa en qué fechas se cometieron los crímenes, pero lo más probable es que se produjeran en 2023 y 2024.

De acuerdo con conteos independientes, desde 2019 hasta este miércoles, los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado 313 asesinatos por violencia machista en la Isla, “cifra que representa solo un subregistro de la violencia de género” en el país.