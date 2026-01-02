La última cubana asesinada de 2025 y la primera de 2026, una a cada lado del estrecho

Madrid/No hay tregua con la violencia machista, que empieza el año como lo acabó. Apenas había nacido 2026 cuando se dio a conocer el primer feminicidio de este año en Cuba, el de Yuleidis Sánchez Rodríguez, de Altamira, en Santiago de Cuba. Varias fuentes en redes sociales afirman que la mujer, de 43 años, fue apuñalada por su ex pareja en la Carretera Turística del Reparto Altamira, aunque otras versiones indican que sucedió en calle 14 de Luis Dagnes.

Sánchez había salido de casa poco después de la medianoche para llevar comida a algunos familiares cuando el agresor la atacó en plena calle. Las dos heridas, en el cuello y la pierna respectivamente, le costaron la vida en pocos minutos, dejando huérfanos a sus tres hijos. El único varón se encuentra cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio en La Habana, motivo por el cual fue retrasado el sepelio.

El presunto asesino se entregó a la Policía después de estar varias horas prófugo. Entre los cientos de comentarios que el suceso ha despertado se encontraba el de una conocida de la víctima, que afirmó que ya en julio la fallecida le contó que estaba siendo amenazada por el presunto asesino “con cortarle la cara. Ya lo había denunciado y la policía lo estaba buscando, pero él no aparecía. Ese fue un asesinato premeditado”, clamó.

Sánchez es la primera asesinada cubana en lo que va de año, al menos que se haya sabido de manera pública. La última es, previsiblemente, Elizabeth Hernández-Sánchez, aunque en este caso el crimen se cometió al otro lado del estrecho de Florida y supuso también la muerte de otro nacional, Yeisir Buster Concepción, presuntamente asesinados ambos por el espirituano Randy (Randys) Ramírez, ex pareja de ella.

Elizabeth Hernández-Sánchez será enterrada el 5 de enero. / Gofundme

Los hechos ocurrieron en Missouri, el pasado 30 de diciembre en torno a las 3 de la madrugada. Según información oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Warren, varios agentes acudieron por un aviso hacia South Stracks Church Road y la Carretera Estatal M, donde hallaron a dos personas gravemente heridas por armas de fuego que acabaron falleciendo. Se identificó entonces a Yeisir Buster Concepción, de 42 años, y originario de Céspedes (Camagüey) y Elizabeth Hernández Sánchez, de 33 años, y nacida en Sancti Spíritus, también madre de tres hijos, dos de ellos de su ex esposo y presunto asesino.

Ambos fueron atacados cuando viajaban juntos, presumiblemente por Ramírez, que había amenazado de muerte previamente a ambos, un hecho que está siendo investigado por las autoridades. El agresor apareció ante la policía que había acudido al lugar de los hechos, pero sacó un arma y se disparó a sí mismo.

La prensa local afirma que hay una veintena de agentes trabajando en este caso, que ha perturbado la vida de la tranquila localidad de Warrenton.

La hermana de Hérnández ha abierto una recaudación de fondos en GoFundme para “cubrir los gastos funerarios, ya que todo ocurrió de manera repentina”. Hasta el momento, ya se ha recaudado más de la mitad de los 6.000 que la familia busca reunir. Se prevé que el funeral se celebre el próximo lunes, y aunque no está indicado expresamente cabe suponer que será en EE UU y que Elizabeth no regresará más a Cuba.