Alertan de un “incremento inusual de casos” de hepatitis A en Pinar del Río

Desde marzo se ha reportado “la presencia de la enfermedad en un número de personas superior a la cifra habitual de los últimos años”

La Habana/Sin mencionar cifras, la responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Digestiva de Pinar del Río, Belkys González Robaina, informó que la provincia ha tenido “un incremento inusual de casos” de hepatitis A. En una nota publicada en Radio Guamá, la especialista alertó que los brotes tienen mayor presencia en los consejos populares Jagüey Cuyují y Cuba Libre, en el municipio de Pinar del Río, y en el Consejo Popular Urbano, en San Luis.

En declaraciones al medio provincial, la funcionaria explicó además que se podría disparar la incidencia de esta enfermedad, así como la de otras de transmisión digestiva, debido a las lluvias y a la contaminación de los mantos freáticos.

Ante ello, González Robaina subrayó la necesidad de reforzar las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación del virus, que se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Entre las recomendaciones figuran clorar el agua, aplicar soluciones desinfectantes en los baños para eliminar residuos de heces y orina de los pacientes, lavar adecuadamente la ropa de las personas infectadas y evitar el contacto con individuos sanos.

Las alertas sanitarias por brotes de hepatitis en Pinar del Río se han sumado en los últimos meses. En marzo pasado, la subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Yusmary Estévez Mitjáns, informó sobre el aumento de casos sospechosos en el municipio de Minas de Matahambre y en la capital, específicamente en el poblado de La Coloma.

González Robaina subrayó la necesidad de reforzar las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación del virus

“En estos territorios es probable la presencia de la enfermedad en un número de personas superior a la cifra habitual de los últimos años”, dijo en ese entonces, aunque, al igual que ahora, tampoco dio cifras.

Esta enfermedad viral, que se puede adquirir por el consumo de agua contaminada o alimentos que no estén bien lavados o que se hayan lavado con agua contaminada, también ha registrado casos en otros puntos del país. En Matanzas, el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Andrés Lamas Acevedo, confirmó a inicios de mayo la existencia de casos activos de hepatitis en la provincia, en lugares como Versalles, la zona de Plácido, La Cumbre y “casos aislados en todos los municipios”.

Aunque el médico aseguró en una entrevista con Girón que todos los brotes estaban “bastante controlados”, el mismo medio señaló al inicio de la nota que, un par de semanas antes, “los habitantes de la provincia de Matanzas mantienen preocupación” ante la situación.

En el caso de la provincia, el funcionario explicó que los casos de transmisión de hepatitis habían sido propagados “de persona a persona” y no a través del agua, “como hace 20 años atrás tuvimos en Versalles”. E intentó minimizar el brote: “Realmente, han sido pocos casos”.

Autoridades de la provincia ya habían anunciado que habían reforzado la vigilancia epidemiológica ante la presencia de brotes

A inicios de abril, autoridades de la provincia ya habían anunciado que habían reforzado la vigilancia epidemiológica ante la presencia de brotes de hepatitis en varios municipios, con la situación más crítica concentrada en la barriada de Versalles, donde se contabilizaban, en ese momento, 18 casos activos.

Otros brotes también se han reportado en Camagüey. El pasado 23 de abril la televisión provincial entrevistó a una funcionaria del sector de la salud, que reconoció que en ese momento existía “un incremento en nuestra provincia de casos sospechosos y probables del virus de la hepatitis A, fundamentalmente distribuidos en mayor número de casos en nuestro municipio”.

En la nota, Televisión Camagüey señaló que, “en un escenario en el que hay serios problemas con la recogida de desechos sólidos, urge extremar las medidas higiénicos-sanitarias”. Pese al escenario, la funcionaria de salud entrevistada sostuvo que en esos momentos”, no tenemos brote en el municipio de Camagüey, a pesar de que hay un incremento notable de la enfermedad”.

“Hace meses que Camagüey está lleno de casos de hepatitis. Donde vivo más de 20 personas que yo me haya enterado han tenido hepatitis. Por favor, pónganse serios”, respondió una usuaria a la nota publicada en Facebook. Otra internauta también cuestionó el mensaje oficial: “Aislados no es el caso, porque cuando tú, en un cuerpo de guardia, diagnosticas en un día de 30 a 40 casos positivos, eso es un brote”.

“Aislados no es el caso, porque cuando tú, en un cuerpo de guardia, diagnosticas en un día de 30 a 40 casos positivos, eso es un brote”

A inicios de año, las autoridades de Salud de Ciego de Ávila informaron, a través de medios oficiales, que investigaban varios casos sospechosos de hepatitis detectados en distintos municipios de la provincia.

Como suele suceder, tampoco se dieron cifras y se ciñeron a informar que, tras la detección de los primeros pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, se activaron los protocolos establecidos por el sistema de salud.

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado. Entre sus síntomas más comunes se encuentran la fatiga, coloración amarillenta de la piel y los ojos, además de náuseas, dolor abdominal y orina oscura, aunque puede presentarse sin síntomas. No obstante, en casos graves, puede presentarse cansancio extremo, fiebre entre 37 y 38 grados, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida del apetito y sangrado de encías.