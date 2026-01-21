La autoridades sanitarias investigan un posible brote de hepatitis en Ciego de Ávila

La Habana/Las autoridades de Salud de Ciego de Ávila informaron este martes, a través de medios oficiales, que investigan varios casos sospechosos de hepatitis detectados en distintos municipios de la provincia.

La información fue confirmada por el doctor José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, quien explicó que, tras la detección de los primeros pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, se activaron los protocolos establecidos por el sistema de salud.

Sin embargo, no se han precisado cifras oficiales sobre cuántas personas están bajo estudio ni cuáles serían las zonas más afectadas. Según el funcionario, se están realizando tomas de muestras y análisis de laboratorio para identificar el tipo de hepatitis involucrada y determinar su posible origen.

De forma paralela, equipos técnicos desarrollan investigaciones en las comunidades donde residen los pacientes, con el objetivo de identificar factores de riesgo comunes. Entre las hipótesis que se manejan figuran problemas en el suministro de agua o deficiencias en la manipulación de alimentos, causas frecuentes de enfermedades de transmisión digestiva en la Isla.

Hace más de seis meses que la Isla enfrenta brotes de hepatitis y arbovirus, la situación sanitaria ha sido, en 2025, la más crítica desde los tiempos del covid. Esta situación tiene desbordado al sistema hospitalario y funerario. De acuerdo con estimaciones del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, la epidemía podría haber provocado alrededor de 8.700 fallecimientos, una cifra muy superior a la reconocida oficialmente. Ante tal panorama gobiernos extranjeros, entre ellos el español, recomendaron a sus ciudadanos no viajar a la Isla sin previa vacunación.

El panorama es conocido en cada rincón de la Isla: basura acumulada durante días, calles sucias, fallos constantes en el suministro de agua y luz, población mal alimentada y un deterioro general de las condiciones de vida. En medio del colapso económico y social que atraviesa el país, este escenario se ha convertido en el terreno perfecto para la propagación de enfermedades.

Mientras avanzan las investigaciones sobre este posible brote, el Gobierno hizo un llamado a la población a extremar las medidas de higiene personal, como el lavado frecuente de las manos, el consumo de agua hervida o clorada y la adecuada preparación de los alimentos. También se recomienda acudir al médico ante síntomas como coloración amarillenta de la piel y los ojos, fiebre, náuseas o dolor abdominal.