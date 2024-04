Alina Bárbara López denuncia ante la Fiscalía Militar de Matanzas su detención

La Habana/La profesora Alina Bárbara López Hernández presentó una denuncia contra los cuatro agentes que la arrestaron la semana pasada cuando viajaba a La Habana para realizar una protesta.

El acta de recepción de la denuncia ante la Fiscalía Militar de Matanzas destaca que los hechos denunciados "pudieran guardar relación con la comisión de los delitos de lesiones, privación ilegal de libertad y revelación del secreto de las comunicaciones", todos ellos contemplados en el código penal.

"Como víctima, puedo ser parte en el proceso y nombrar abogado, lo cual haré", agregó la intelectual en su cuenta de Facebook.

En el documento, al que tuvo acceso EFE, la denunciante describe las agresiones que sufrió por parte de los agentes el pasado jueves en el control policial de Bacunayagua, cuando se desplazaba desde Matanzas a La Habana.

López, de 58 años, asegura en la denuncia que fue obligada a volver a Matanzas "sin motivo o razón aparente" y que, como se "negó sin recibir explicación", "la empujaron, golpearon" y "entraron al carro de patrulla por la fuerza".

Una vez en el vehículo, prosigue el texto, "luego de estar inmovilizada en la posición de acostada" le "agredieron apoyándose encima de una de sus rodillas, le dieron una bofetada y le torcieron su mano derecha".

Luego la dejaron encerrada, sola y al sol durante un tiempo indeterminado dentro del vehículo policial y, cuando protestó para que le dejaran salir uno de los agentes la grabó en video con el celular que acabó subido a redes sociales.

La denuncia recoge también que el agente que atendió a la historiadora aseguró que su arresto era "un trabajo profiláctico" y que no se le iba a hacer un certificado médico de lesiones porque "no sería instruida de cargos".

López publicó también en sus redes sociales que el pasado sábado acudió al hospital provincial Faustino Pérez para hacerse un reconocimiento, ya que seguía sintiendo dolor

López publicó también en sus redes sociales que el pasado sábado acudió al hospital provincial Faustino Pérez para hacerse un reconocimiento, ya que seguía sintiendo dolor. "Las radiografías me diagnosticaron una luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho) que me inmovilizaron con cabestrillo y una subluxación en el pulgar de la mano izquierda , el cual me inmovilizaron con yeso por 21 días", agregó. "Todo ello resultado de la brutalidad policial que en el día de ayer se ejerció sobre mí".

La profesora viajaba a La Habana para realizar en el Parque Central de la capital su protesta de los 18 de cada mes, que realiza desde hace más de un año en el Parque de la Fraternidad de Matanzas, a donde acude sola y con un cartel en blanco.

Por estas protestas simbólicas ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos meses y a raíz de ello, condenada a finales del año pasado a pagar una multa por el delito de desobediencia.

La intelectual se ha declarado en "desacato" con esa sentencia y negado a pagar la multa, consciente de que eso la puede llevar a la cárcel, como ha escrito en distintos artículos en redes sociales.

La ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que ese juicio "sin garantías" tuvo "motivaciones políticas" y buscaba solamente "reprimir el ejercicio de los derechos" fundamentales de López Hernández, a la que calificó de "víctima de conciencia".

Además, la intelectual ha denunciado que había sido regulada por el Ministerio del Interior y, por tanto, tenía prohibido abandonar el país.