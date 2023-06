Unos 300 almendrones hacen cola para diésel en una gasolinera "exclusiva" de La Habana

Al menos 300 almendrones privados hacen cola este lunes en la gasolinera El Futuro, situada en la calle 100 y Vento, en el municipio habanero de Rancho Boyeros. En ese servicentro, que a partir de hoy vende diésel a partir exclusivamente para transportistas privados, la Policía iba llamando de tres en tres a partir de una lista donde se habían ido anotando todos por orden de llegada.

Algunos de los choferes, que se habían quedado sin combustible mientras estaban esperando, iban ya empujando su vehículo para adelantarlo en la fila.

En un breve anuncio publicado en sus redes, el gobierno provincial había advertido de que para ser atendido es necesario poseer la licencia operativa correspondiente.

La cantidad de combustible máxima autorizada por vehículo es de 100 litros y solamente en el tanque del vehículo, y está prohibido "llevar en canistra o en recipientes"

La cantidad de combustible máxima autorizada por vehículo es de 100 litros y solamente en el tanque del vehículo, y está prohibido "llevar en canistra o en recipientes". La venta, detallan, "se organizará por orden de llegada a partir de un registro que se creará en el servicentro".

"Es importante aclarar que se podrá seguir adquiriendo combustible en los cuatros restantes servicentros habilitados para tal efecto, y que se continuará asegurando este tipo de actividad en la provincia", dice el mismo texto, sin especificar.

Esta medida coincide con la entrada en vigor de las nuevas tarifas para los taxis privados, anunciadas la semana pasada y que han causado molestia entre los choferes. Según una nota publicada en Tribuna de La Habana, los precios establecidos serán obligatorios entre las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Fuera de ese horario, dicen las autoridades, "las tarifas serán por acuerdo entre cliente y transportista (oferta y demanda)".

El diario oficialista incluye con detalle las diferentes rutas y precios previstos. Los tramos cortos se fijan en 45 pesos, los medios entre 70 y 100, y los trayectos más largos, como el de la playa de Guanabo a La Habana Vieja, quedan topados en 170.

La gente en la calle y en los diferentes centros de trabajo ya ni siquiera se queja de los precios, sino de la falta de transporte. Una joven veterinaria decía este lunes: "Que el taxi me cobre lo que me tenga que cobrar, pero que me pare, porque el problema es que no hay". La joven tuvo que pagar 2.000 pesos por un carro directo para un trayecto de 12 kilómetros.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.