Los transportistas privados, molestos por el nuevo intento de 'topar' los precios en Cuba

El joven alarga la mano con un billete de 200 pesos que el conductor agarra, sin dar vuelto alguno. Es el precio de un taxi colectivo en el tramo desde el Parque de la Fraternidad hasta Santiago de las Vegas, en La Habana, una distancia de un poco más de 22 kilómetros. Desde el próximo viernes, los choferes particulares estarán obligados a cobrar la mitad por ese trayecto, según los nuevos precios máximos impuestos por la Dirección General de Transporte Provincial.

Las nuevas tarifas surgen "de la necesidad de actualizar los precios del servicio de transportación de pasajeros que ofrecen las Formas de Gestión No Estatal", comienza diciendo la nota publicada este 5 de junio por la entidad estatal. La propuesta inicial fue "concertada con la mayoría de los titulares que poseen licencia de operación del transporte, en cada uno de sus territorios", añade.

Según la Dirección, la capital cubana tiene "46 rutas de transportación de pasajeros operadas por porteadores privados, con una distancia media de 11,6 kilómetros aproximadamente". Los precios por un tramo corto se fijan en 45 pesos, los medios en 70 y 100, mientras que los trayectos más largos, como el de la playa de Guanabo a La Habana Vieja, quedan topados en 170.

Las nuevas cifras representan al menos la mitad de lo que los transportistas privados están cobrando actualmente, unas tarifas que no han dejado de subir desde que la crisis con el combustible ha hecho caer en picada la disponibilidad de transporte. Los conductores alegan las dificultades para comprar gasolina, los altos precios de las piezas de repuesto y el encarecimiento general de la vida.

En 2021, año en que comenzó la Tarea Ordenamiento, los precios en Cuba sufrieron un 77,3% de subida en el índice de precios al consumidor (IPC) arrastrado fundamentalmente por el transporte, que creció un 188%, un dato hecho público por la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (Onei). Desde entonces han seguido aumentando sin que se le vea final a la subida.

"Ni el Estado ni el pasajero le regalan nada al taxista", lamenta David Pousada en un duro comentario en la cuenta de la Dirección Provincial de Transporte. "Mientras el botero tenga que comprar medicinas a 1.000 pesos, un pomo de aceite en 1.500, el pollo a 3.000, el combustible a 400 el litro y un refresco en la cafetería a 150, no bajará el precio".

"Otras veces, cuando han anunciado precios topados, lo que ha pasado es que muchos choferes se quedan en sus casas y no salen a trabajar por esa cantidad de dinero"

En los puntos de recogida, como el Parque de la Fraternidad, la noticia también se había extendido la mañana de este lunes entre los choferes. "Este es el país de los 15 días, nada tiene fijador. Ahora topan los precios, sacan a los inspectores para la calle a que nos caigan arriba en cada esquina, nos multan, se llevan presos a algunos boteros para intimidar, y a las dos semanas todo vuelve a como estaba ayer", comentó a 14ymedio Roly, quien conduce un vehículo de nueve plazas que hace la ruta hasta Playa.

Los clientes, por su parte, se debaten entre la esperanza y la duda. "Me alivia, no lo dudo, porque si esto se cumple voy a gastar la mitad de lo que estoy gastando ahora por moverme desde La Víbora hasta el Capitolio", reconoce una joven que trabaja en un restaurante privado próximo al Parque Central. "Pero otras veces, cuando han anunciado precios topados, lo que ha pasado es que muchos choferes se quedan en sus casas y no salen a trabajar por esa cantidad de dinero".

Otros, como Yuniel, de 23 años, se cuestiona que "en el tramo que cuesta 45, ¿qué chofer va a devolverte cinco pesos si pagaste con un billete de 50?". Según este joven, "no se trata solo de precios, sino de que hay poca disponibilidad de billetes, especialmente de billetes pequeños, porque los cajeros se pasan días sin efectivo y las colas para sacar dinero son cada vez más largas".

Las autoridades advierten de que "se reforzarán las acciones de enfrentamiento y control en la vía (...), aplicándose a los choferes que sean detectados violando los precios establecidos, el Decreto 30 del 2021. En el caso de los que ejercen la actividad de manera ilegal se actuará con mayor rigor aplicándose el Decreto 45 del 2021".

También han habilitado el teléfono 78813110 y el correo electrónico oap.dg@getrans.cu para que los propios clientes denuncien a los conductores que violen las nuevas tarifas para "accionar sobre el infractor" y piden que en el reporte se incluya "día, hora, número de la matrícula del vehículo y el precio cobrado".

Además de La Habana, los precios topados han llegado hasta el centro de la Isla, donde este lunes la prensa local anunció que "se fija el precio de 15 pesos por pasajero para los triciclos de combustión, dentro de la ciudad de Cienfuegos, en el perímetro comprendido desde cualquier punto de la ciudad hasta la circunvalación" y en el caso de las motos de dos plazas, "el precio es de 30 dentro del perímetro mencionado".

Se espera que en las próximas jornadas noticias similares se publiquen en los medios oficiales del resto de las ciudades del país.

