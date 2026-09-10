La amenaza de una multa puede más que Comunales contra los basureros de La Habana

Letreros firmados por la "PNR" logran mantener limpias varias esquinas, pero un vecino pregunta: “¿Y dónde estarán echando la basura ahora?”

La Habana/Ni los empeños de esforzados cuadros locales como Pedro Garcés, presidente del Consejo Popular Rampa, ni la anunciada flota de nuevos camiones recogedores chinos: lo que parece estar funcionando para eliminar los gigantescos basureros que han proliferado descontroladamente en La Habana es un simple cartel.

En la esquina de San Martín y Galiano, en Centro Habana, donde los desperdicios se acumulaban desde hacía meses, hace más de una semana que luce limpio, sin ni siquiera el contenedor que había. Pintado en un muro con letras negras, puede leerse un letrero, firmado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), amenazando con 60.000 pesos de multa a quien eche basura. Santo remedio.

A un costado de La Época, donde no se podía ni pasar, hay un papel en blanco con la leyenda: “No arrojar basura PNR multa 50.000”. / 14ymedio

Lo mismo sucede detrás de la tienda La Época, donde apenas hace dos semanas los desechos se acumulaban cerrando incluso la calle San Nicolás, paralela a la céntrica Galiano. Donde no se podía ni pasar, hay un papel en blanco con la leyenda: “No arrojar basura PNR multa 50.000”.

Más adelante en la misma San Nicolás, piden: “Arrojarla en San Miguel y Galiano”.

Más adelante en la calle San Nicolás, piden: “Arrojarla en San Miguel y Galiano”. / 14ymedio

Toda la zona se ha inundado de advertencias del mismo tipo, con resultados visibles. Algunos carteles son muy precarios, como el de cartón doblado apenas sobrepuesto sobre una columna en Reina y Manrique, también con la alerta de la “PNR” de 50.000 pesos de multas.

Otros son mucho más sofisticados, como el de la esquina de la antigua tienda El Cadete, impreso con máquina y con una ilustración de una cámara de vigilancia. “No echar basura. Cuide la limpieza, evite ser multado. Multa de 50.000 CUP”, dice el letrero, también firmado por la PNR y con una última línea que indica: “Gracias, consejo de vecinos”.

Algunos carteles son muy precarios, como el de cartón doblado apenas sobrepuesto sobre una columna en Reina y Manrique. / 14ymedio

Como contraste, se encuentran los rincones donde no hay cartel, como Reina y Escobar, donde la montaña de desperdicios no hace más que crecer. Un residente en el lugar objeta con tino: “¿Y dónde estarán echando la basura ahora? En algún lado tiene que ser”.

“Creo que en realidad estos carteles los ponen los mismos vecinos, no creo que sea la policía, pero funcionan, que es lo importante”, expresa una vecina de Galiano y San Martín, que después de meses de fetidez y mosquitos, puede respirar un poco. El enorme basurero que hubo llegó a incendiarse varias veces, y la columna de humo que despedía se convirtió en parte inseparable del paisaje de la zona. "Un cartel amenazando con multas y más nunca arrojaron basura", resume la mujer.

Cartel en la esquina de la antigua papelería El Cadete, en Centro Habana. / 14ymedio

Justamente debido a uno de estos incendios resultó afectada, este jueves, la parroquia de San Judas Tadeo, también en Centro Habana. Tal y como explicó el grupo Juventud Católica de Cienfuegos, el fuego se extendió desde el basurero y devoró una de las puertas laterales de la iglesia, gestionada por los padres escolapios.

“El hecho vuelve a poner en el centro del debate la acumulación de desechos y la falta de una solución efectiva a este problema en la zona”, denunciaba el mismo post, que reprochaba a las autoridades “el abandono y el incumplimiento de promesas realizadas”.

Como contraste, se encuentran los rincones donde no hay cartel, como Reina y Escobar, donde la montaña de desperdicios no hace más que crecer. / 14ymedio

La basura, por otra parte, ha protagonizado una nueva modalidad de protesta. En el municipio habanero Cerro, luego de más de 48 horas sin electricidad, los vecinos esparcieron este miércoles desperdicios por toda la calle para exigir la vuelta de la corriente. Según informó Martí Noticias, residentes de una cuartería ubicada en la antigua tintorería de Calzada del Cerro y Patria se sumaron al gesto.

Agentes de la Policía acudieron de inmediato al lugar y un camión de Comunales recogió todos los desechos regados.