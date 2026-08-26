Fracasa el proyecto de El Vedado de recoger basura con triciclos

Camiones de basura en El Vedado, La Habana, en una imagen difundida el pasado 22 de julio.

Los vehículos que debía aportar el Gobierno no llegan, y tampoco la ‘solinera’ para cargarlos

La Habana/Apenas dos meses después de darse a conocer, el proyecto de desarrollo local El Rampeño, en El Vedado habanero, destinado a recoger basura con triciclos eléctricos, se da por fracasado. Su propio organizador, Pedro Garcés, presidente del Consejo Popular Rampa, lo dio a conocer este martes en su activo canal de Telegram, lamentando que el objetivo “no se ha logrado concretar”.

El funcionario expone varias razones, una de ellas, la falta de triciclos, que debían ser donados “por parte del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno central”, y que no se ha construido la solinera de carga que les prometieron, en la esquina de las calles 23 y J. A esto añade Garcés “la morosidad en la búsqueda de alternativas por parte del proyecto para sortear las necesidades energéticas propias que vive el país”, incluso contando “con el apoyo de algunas instituciones y centros de trabajo que apoyan con la carga de los triciclos”.

Según informó Garcés, el grupo sostuvo un encuentro de trabajo “con la dirección del proyecto”, tras lo cual esperan “que lo acordado por ambas partes se solucione pronto”.

“La realidad actual es que contamos con un consejo mayoritariamente limpio, pero no el que óptimamente necesitamos y merecemos”

“La realidad actual es que contamos con un consejo mayoritariamente limpio, pero no el que óptimamente necesitamos y merecemos”, estima el funcionario, pese a que es patente que la inundación de desperdicios no ha librado una zona antaño cuidada como El Vedado.

Garcés pide a los vecinos “redoblar la vigilancia y salir al combate si desean lograr un entorno agradable”, y lamenta: “La indisciplina social sigue siendo un cáncer que nos va consumiendo poco a poco y es muy triste que suceda”.

Y asegura: “Nada ni nadie impedirá que nuestro Consejo Popular Rampa continúe aspirando a ser el consejo más limpio, saludable y embellecido de la capital de todos los cubanos”.

Puesto en marcha el pasado 1 de julio, El Rampeño enfrentó dificultades desde su inicio, tal y como acreditó 14ymedio. Aquella misma mañana, muy pocos contenedores fueron vaciados, y tan solo estaban en marcha cinco de los 30 triciclos previstos.

“No sabemos aún para dónde va, acabamos de empezar y estamos pendientes de que la delegada diga algo”, contaba entonces uno de los basureros a un vecino de la zona. La improvisación era evidente, ya que ni los propios trabajadores sabían dónde dirigirse.

La solinera que acompañaría el proyecto, para cargar no solo esos triciclos sino otros vehículos y aparatos, sigue en veremos. Según informaron inicialmente, se construiría en parte gracias a los fondos procedentes del impuesto municipal del 1% a empresas estatales y privadas. Pero, además, se debía aportar 100 pesos por vivienda, si bien, aseguraba Garcés, los principales pagos procederían de particulares, sino de “entidades de todo tipo”.

Durante las últimas semanas, el funcionario, activo en todo tipo de iniciativas comunitarias, no se ha vuelto a pronunciar sobre El Rampeño. Ni siquiera el pasado 22 de julio, cuando informó de la recogida de basura desde la calle 15 a 19 y desde G hasta el Malecón. Aquello lo hicieron camiones ordinarios, no triciclos.

La noticia del fiasco de El Rampeño, no obstante, coincide con las declaraciones del embajador chino en Cuba, Hua Xin, quien se congratulaba el lunes de que su país esté contribuyendo a la recogida de basura en la capital de la Isla. “Los triciclos eléctricos chinos están ayudando a la limpieza de La Habana”, escribió en sus redes sociales.

A la vista de lo que dice Garcés, los vehículos no alcanzan para todo.