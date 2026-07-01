La Operación Basura empieza en El Vedado con solo cinco de los 30 triciclos previstos

Habrá inspectores para aplicar “medidas severas" a quienes saquen las bolsas fuera de las horas previstas

La Habana/Pasaban pocos minutos de las 7 de la mañana cuando en la calle 11, en El Vedado habanero, una bolsita de basura esperaba solitaria bajo una palmera el flamante servicio de El Rampeño. Las horas previas habían sido prolijas en información. El delegado del consejo popular Rampa, el hiperactivo Pedro Garcés, había difundido en redes sociales buena cantidad de información sobre las zonas de recogida de desechos, anunciada este martes en la prensa oficial.

“Mañana 1 de julio comenzamos el nuevo proyecto de recogida de desechos sólidos en estos lugares”, resaltaba un mensaje con la lista de las calles. El texto especificaba que se pasaría puerta por puerta por las viviendas y pedía que, una vez efectuada la recolección estaba “prohibido terminantemente” tirar basura. Además, se alertaba de que, con motivo de este paso a domicilio, serían retirados el día anterior los tanques.

El trabajador recogiendo la basura en su primer día. / 14ymedio

Esta mañana, los contenedores seguían en su lugar, repletos de residuos, para dar inicio a una jornada que, aun siendo caótica, parecía mejor que nada. “No cargues con el saco hasta allí, coge las bolsas y las traes al triciclo”, advertía hábilmente la conductora del vehículo eléctrico, de la empresa chinocubana Vedca, que dio el pistoletazo de salida. Su compañero de tarea pretendía llevar el saco hasta cada puerta, sin darse cuenta de que el peso aumentaría minuto a minuto.

Las bolsas fueron poco a poco multiplicándose por las calles, haciendo las delicias de algún que otro buzo que salía a rastrear por si había algo rescatable en ellas. La participación en esta primera recogida ha sido discreta, aunque por el tamaño del triciclo era mejor esperar que así fuera.

La primera bolsa solitaria en un recorrido por El Vedado. / 14ymedio

“No sabemos aún para dónde va, acabamos de empezar y estamos pendientes de que la delegada diga algo”, contaba el basurero –ataviado con pantalón y gorra rojos, y guantes–, a un vecino de la zona. La improvisación era evidente, ya que ni los propios trabajadores saben dónde dirigirse, pero ligeramente ilusionados, deseaban al equipo que el proyecto funcionara bien.

El mensaje de este martes instaba a “los rampeños y rampeñas residentes en las zonas mencionadas disciplina y vigilancia. Demostremos desde este pedacito de tierra que es posible tener un entorno saludable. ¡La limpieza de tu cuadra, mi mayor orgullo!”, remataba.

Pero en 19 y O, una de las zonas de recogida, la basura en los tanques y fuera de ellos también era visible, dejando claro que la iniciativa necesitará, como mínimo, algo de tiempo para asentarse.

Los tanques que debían ser recogidos este martes seguían allí a las 7 de la mañana. / 14ymedio

El proyecto de desarrollo local El Rampeño se nutrirá de 30 vehículos eléctricos enviados por el Gobierno de los cuales solo hay cinco disponibles por ahora. La solinera que lo acompañará, donde cargarán los triciclos, otros medios de transporte privados y aparatos de particulares, aún está en plena construcción, gracias en parte a los fondos procedentes del impuesto municipal del 1% a empresas estatales y privadas. Pero, además, se deberá aportar 100 pesos por vivienda, según se ha podido saber en las últimas horas, abonables en efectivo o por código QR.

Los principales pagos, según contó Garcés, no procederán de particulares, sino de entidades de todo tipo. “Si tu empresa estatal o negocio particular se encuentra en esta zona, igualmente puedes consultar a través del 56275023 para la obligatoria recontratación (del que la posea) o de la contratación para el que no la haya realizado inicialmente. No obstante la próxima semana, en el horario de 8 am a 12 am en el puesto de dirección del consejo popular (17 y K) puede hacer efectivo la contratación o recontratación”, indicó el Canal Gente de Barrio, que también detalló una duda que ayer quedó abierta.

En 17 y N, a las 9 de la mañana seguían los contenedores llenos de basura que debieron ser retirados el día anterior. / 14ymedio

Habrá inspectores “de forma permanente” para aplicar “medidas severas a los violadores”, es decir, a quienes saquen la basura a deshora. Además, se sabe que “puede haber incluso instrucción penal por delito de desobediencia o de propagación de epidemia”. Pero no hay quien responda por esos tanques que hoy no deberían estar ahí y rebosan basura como cada día.