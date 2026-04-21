Amenazan con cinco años de cárcel a una mujer por grabar un operativo policial en Cienfuegos

Madeleiny Fuentes lleva más de 72 horas detenida en el centro de detención conocido como el Técnico, de Cienfuegos

La Habana/Madeleiny Fuentes León, de 30 años, residente en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, fue detenida el pasado viernes por agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), bajo órdenes del Ministerio del Interior, luego de tomar un video de un registro policial en su vivienda y enviarlo a su hermana Madeley Fuentes León, en Estados Unidos. De acuerdo con la denuncia del centro de asesoría legal Cubalex este martes, aunque el video nunca fue publicado, las autoridades amenazaron a la mujer con entre tres y cinco años de prisión por grabar a la policía.

Según la ONG, los agentes llegaron al domicilio con orden de registro, entraron a la vivienda y confiscaron dos teléfonos celulares y dinero. El motivo del operativo, según el grupo Freedom For Cuba, que tiene su base en West Palm Beach, Florida, y al cual pertenece la hermana de Madeleiny, fue en “represalia porque Madeley, desde Estados Unidos, defiende públicamente la libertad de Cuba”.

En otra publicación del grupo en su página de Facebook, aseguran incluso que los agentes llegaron a la casa de Madeleiny Fuentes “con fotografías tomadas desde EE UU, donde aparece Madeley participando en actividades del movimiento por la libertad de Cuba”.

Los familiares de Fuentes León “continúan sin acceso a información clara sobre su situación”

Cubalex reportó además que la joven se encuentra en el centro de detención conocido como el Técnico, de Cienfuegos, tras pasar más de 72 horas de detención, en espera de instrucción de cargos. Al respecto, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) señaló que los familiares de Fuentes León “continúan sin acceso a información clara sobre su situación, tras la negativa de las autoridades de ofrecer detalles durante al menos 72 horas”.

En tanto, Justicia 11J informó que se contactó con Madeley en Estados Unidos, quien externó que “teme una posible detención de su madre, Mabel León Fonseca, luego de acudir a una citación de autoridades del Ministerio del Interior” en el mismo lugar donde se encuentra detenida Madeleiny. De acuerdo con la activista, su mamá acudió a las instalaciones este lunes a las 8 de la mañana y “son estas horas que no sé nada de mi familia”.

Cubalex recalcó que su detención fue arbitraria y que “revela un patrón de represión por asociación sobre ella, y de represión transnacional sobre su hermana Madeley, por su participación en protestas en West Palm Beach”.

Asimismo, el centro de asesoría legal recalcó que grabar a la policía “no es delito, es un derecho ciudadano, como se confirmó con el archivo definitivo del caso contra Anna Sofía Benítez y su madre, Caridad Silvente”.

Grabar a la policía “no es delito, es un derecho ciudadano, como se confirmó con el archivo definitivo del caso contra Anna Sofía Benítez”

En un análisis publicado en marzo pasado, la ONG señala que la Constitución de Cuba (2019) “es clara”: los órganos del Estado, sus directivos y empleados están obligados a someterse al control del pueblo. Además, en el artículo 101 se establece que los órganos del Estado deben actuar con la debida transparencia. Un policía que entrega una citación está realizando un acto público y oficial, no uno privado, por lo cual se expone al control y la verificación de ese acto.

Asimismo, cita a que la Ley del Proceso Penal (2021), en su Artículo 326, reconoce explícitamente que las grabaciones de audio e imagen realizadas por personas particulares pueden ser admitidas como prueba siempre que no se obtengan mediante engaño o violencia. “Filmar a un oficial en la calle mientras cumple su trabajo no es un delito; es, de hecho, una forma de obtener pruebas lícitas sobre la legalidad de un acto. De tal forma, ese material pudiera emplearse en un eventual proceso judicial donde se juzgue si el comportamiento del agente policial se ajusta o no a la ley”, agrega.

Cubalex remarca que grabar a la policía mientras cumplen sus funciones no es un acto de “desacato” ni de “resistencia“, sino una garantía de que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.