Las amenazas del asesino de Rosmery a los familiares: "Los voy a matar a todos"

La voz de Yesmely Peña Rondón suena entrecortada y temerosa a través de la línea telefónica. Encerrada en una habitación junto a su hermana, su madre y su sobrino trata de mantenerse con vida a pesar de la amenaza de muerte que todos recibieron. Su delito: ser la tía de Rosmery Ponce Peña, de 23 años, asesinada el pasado 10 de julio por su ex pareja en Güines, provincia de Mayabeque.

"Todavía está prófugo, no dan con él", cuenta a 14ymedio Peña Rondón sobre el presunto asesino, José Luis Domínguez Velázquez. El hombre, que parece haber calculado con frialdad el crimen, esperó a que Ponce Peña estuviera visitando a una amiga para, a través de una ventana, dispararle en la cabeza. "Ella llegó viva al hospital, pero ya no estaba consciente", cuenta la tía.

"Estamos ahora todas en un cuarto, solas, trancadas porque él amenazó con matarnos", detalla la mujer que lamenta no haber recibido ninguna custodia policial hasta el momento. En las cercanías del central azucarero Amistad, la familia teme que el asesino de la joven irrumpa en cualquier momento en la vivienda y les dispare. "Nuestra casa está apartada y la gente tiene miedo de visitarnos".

La familia refiere que no conoce detalles del arma usada para matar a Ponce Peña, aunque escucharon rumores de que es una escopeta

La familia refiere que no conoce detalles del arma usada para matar a Ponce Peña, aunque escucharon rumores de que es una escopeta propiedad de Domínguez Velázquez. El día que la asesinaron, el niño, de dos años, "no estaba con ella porque se quedó con la abuela. Él tiene muchos problemas, cuando quiere llamar la atención se golpea la cabeza en el suelo y no habla. Creemos que está traumatizado por los abusos que vivió junto a su padre".

"Nos están llamando de un número y cuando descolgamos hay un hombre que se ríe, solo se ríe y no dice nada. Lo hemos denunciado a la policía pero no hacen nada", añade desde el encierro al que los obliga el miedo de que el asesino vuelva por nuevas víctimas.

Cansada de los golpes y los maltratos, hace unos días la joven decidió romper la relación y llamó a su familia para que la sacara de la casa del maltratador. Antes de que se fueran de aquel lugar, José Luis Domínguez Velázquez lanzó una advertencia: "no se preocupen que yo las voy a matar a todas". El fatídico vaticinio ha comenzado a cumplirse y la familia teme que el asesino lo complete.

Pero antes de que le dispararan, Rosmery Ponce Peña soñaba con "reconstruir su vida", recuerda la tía. "Ella estaba buscando trabajo, esperaba trabajar en un merendero", detalla. "Quería concentrarse en su hijo" a pesar de que el maltratador le había advertido de que sin él "nunca sería feliz". Lo primero que Domínguez Velázquez intentó matar fue su esperanza y luego siguió con su cuerpo.

El momento de la separación fue duro, cuenta la tía. "Él no nos quiso dar nada, ni siquiera la cuna del niño. El niño está durmiendo ahora en un colchoncito en el suelo y no tenemos ni siquiera la ropa", recuerda Peña Rondón. El presunto asesino reside a cuatro kilómetros de la casa familiar y "toda su vida se ha dedicado a hacer negocios [informales]".

Sus buenas relaciones con policías locales, de las que se pavoneaba en público, acrecientan los temores de la familia de que se salga con la suya. Varios reportes, recopilados entre familiares y vecinos, señalan a Domínguez Velázquez como "chivato" que informaba sobre lo que hacían los residentes de la zona.

"Siempre estaba rodeado de policías que, además, hacían negocios con él. El tipo era una puerta en dos direcciones, se hacía el popular pero todos sabíamos que todo lo que se dijera delante de él terminaba sabiéndose", añade un vecino de Güines que prefiere el anonimato. "Siempre estaba alardeando y lo peor es que cumplió parte de sus alardes".

Domínguez Velázquez golpeaba con frecuencia a su esposa, según reportan los familiares. "A cada rato teníamos que ir a la casa de ellos, hicimos una denuncia por malos tratos pero tuvimos que retirarla porque él nos dijo que si iba preso solo estaría un año en la cárcel y nos iba a matar cuando saliera", recuerda la tía.

De 49 años, Domínguez Velázquez "tenía el dinero por sacos, también nos hemos enterado que tenía antecedentes penales de robo, violación y accidentes de carro con fallecidos"

El presunto asesino también es considerado una persona "con muchos recursos". De 49 años, Domínguez Velázquez "tenía el dinero por sacos, también nos hemos enterado que tenía antecedentes penales de robo, violación y accidentes de carro con fallecidos". Esa solvencia económica podría ayudarlo a salir de la Isla. La familia ha escuchado rumores de que prepara su escapada a través de México, pero no se ha podido confirmar esta sospecha.

Antes de aquel fatídico día, Rosmery Ponce Peña soñaba con darle a su hijo lo que ella jamás tuvo. "Quería ser feliz porque nunca pudo ser feliz con ese hombre, durante los tres años que estuvieron juntos. Él no la dejaba ni siquiera contactar con su familia, la apartaba", denuncia la tía."Se conocieron en una fiesta en el parque del pueblo. Al principio aparentaba que era bueno, pero no resultó ser nada bueno".

Ahora, encerrada en una habitación junto a sus familiares, Yesmely Peña Rondón insiste en que el agresor todo lo calculó: "Fue un asesinato preparado, él lo dijo en varias ocasiones y lo cumplió, lamentablemente lo cumplió".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.