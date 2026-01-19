Amnistía Internacional exige al régimen cubano la liberación de todos los presos políticos

El ex prisionero político Luis Robles y su madre, Yindra Elizastigui, luego de una conferencia de prensa en Madrid

La Habana/Cumplido un año desde que el régimen cubano pactara con el Vaticano, en los últimos días de la Administración de Joe Biden, la excarcelación de determinados presos, revocada en varios casos meses después, Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes la liberación de todos los prisioneros políticos en la Isla. “Cuba debe liberar, sin condiciones, a quienes nunca debieron estar en prisión”, señaló Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado emitido este lunes.

En él, la organización menciona algunos casos emblemáticos, Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo (Osorbo) y Luis Manuel Otero Alcántara, remachando: “No deben pasar ni un día más en prisión”.

AI denunció que el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades cubanas el 14 de enero de 2025 –una de las últimas acciones de Joe Biden al frente de la Casa Blanca, a cambio de lo cual sacó a la Isla de la lista de patrocinadores del terrorismo–, “estuvo marcado por opacidad, falta de información pública, ausencia de criterios claros y uso de condiciones arbitrarias, así como por el impacto psicológico devastador en las familias”.

Además, remarcó que este mecanismo “no ha incluido el reconocimiento estatal de los abusos cometidos en las detenciones y las condenas”, además de “la inexistencia de garantías de no repetición”.

La organización recordó que “algunas personas excarceladas en 2025 fueron forzadas al exilio y otras regresaron a prisión, poniendo en evidencia la persistencia de prácticas autoritarias arraigadas y la ausencia de garantías para ejercer derechos humanos dentro del país sin temor a represalias”. Un ejemplo de ello fueron los casos de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que fueron liberados, pero poco tiempo después el Tribunal Supremo Popular revocó sus excarcelaciones.

También distintas ONG de derechos humanos de Cuba e internacionales consideraron que la medida fue “opaca, incompleta, injusta y fraudulenta”. También han señalado que más de la mitad de los excarcelados en ese entonces eran reclusos comunes y no presos por motivos políticos.

AI dijo que “aunque ese proceso liberó al menos a 211 personas por motivos políticos, las excarcelaciones selectivas o condicionadas no sustituyen la obligación de las autoridades de cesar la criminalización de la libertad de expresión ni de garantizar un juicio justo”.

Quien también condenó ese anuncio fue la plataforma Justicia 11J. En un informe publicado el pasado 15 de enero –Ni libres ni todos: Naturaleza coyuntural y condiciones represivas de las excarcelaciones en Cuba– señaló que en las excarcelaciones hubo un “manejo discrecional y no lineal del proceso, ajustado a lógicas políticas y no a criterios jurídicos verificables”.

“En ningún caso se trató de libertades plenas. Las personas excarceladas quedaron sujetas a beneficios penitenciarios revocables, con restricciones de movimiento, vigilancia policial, citaciones frecuentes y amenazas explícitas de retorno a prisión. A lo largo de 2025 se documentaron más de 80 incidentes de hostigamiento posteriores a la excarcelación”, subrayó.

Paralelamente, añadió, “un número considerable de personas privadas de libertad por razones políticas no fue considerado en el proceso. Entre ellas se encuentran personas reconocidas como presas de conciencia por organismos internacionales, beneficiarias de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ciudadanos que no recibieron ningún tipo de beneficio pese a cumplir con criterios que también aplicaban a quienes sí fueron excarcelados”.

EE UU, que a la llegada de Donald Trump a la presidencia endureció la política contra el régimen cubano, se ha mantenido, sin embargo, siempre al tanto de los presos políticos.

Este domingo, la embajada de EE UU en La Habana informó del encuentro entre Mike Hammer, jefe de misión en Cuba, y el ex prisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos, así como la activista Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un post, la sede diplomática señala que en el diálogo “tocaron muchos temas, incluso su preocupación por todos los presos políticos y sus familiares”.

La misma cuenta había publicado el 10 de enero un video en el que aparecen funcionarios de la embajada sosteniendo fotografías y mencionando a algunos presos, como Maykel Castillo, Yosvany Rosell García, Luis Manuel Otero Alcántara o Sissi Abascal Zamora. El mensaje lo cierra el mismo Hammer, quien remata diciendo que, “además de esos presos políticos, hay centenares de otros cubanos que se encuentran injustamente encarcelados” y exigió la liberación de todos.

Ese mensaje se viralizó en cuestión de días y alcanzó más de un millón de visualizaciones. Ante ello, la sede diplomática señaló que ese nivel de alcance se debe a que “los cubanos, sin duda, quieren que se liberen a los presos políticos. Únanse al pedido de que todos los que están injustamente encarcelados sean liberados”.

En el último reporte de la ONG Prisoners Defenders se da cuenta de que Cuba cerró 2025 con 134 nuevos presos políticos, para terminar el año con 1.197 en total. La organización con sede en Madrid informó de que solo durante el mes de diciembre se registraron 10 nuevos casos, siete hombres y tres mujeres, la mayoría del oriente del país y la mitad de ellos acusados por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”.