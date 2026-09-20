Dos ancianos mueren al derrumbarse el portal de su vivienda en Lawton

La edificación tenía una estructura de vigas y losa y un puntal alto, superior a los cinco metros, circunstancia que habría agravado el impacto del desplome sobre las víctimas.

Las víctimas estaban sentadas frente a su casa cuando parte de la estructura se desplomó sobre ellas

La Habana/Dos personas murieron este domingo en el derrumbe parcial de una vivienda situada en la esquina de 8va y San Francisco, en Lawton, municipio habanero de Diez de Octubre, según informó en Facebook Geovanys García. Las víctimas, dos ancianos cuya identidad no había trascendido al momento de redactar esta nota, se encontraban sentados en el portal cuando parte de la estructura cayó sobre sus cabezas.

Bomberos y personal sanitario participaron en las labores de rescate, complicadas por “el amasijo de concreto y metal que vino abajo” y por el riesgo de que cedieran otras partes del inmueble. De acuerdo con García, la casa quedó inhabitable, con grietas visibles y una sola columna sosteniendo lo que resta del portal. Una columna frontal, además, terminó inclinada sobre una vivienda contigua de construcción más reciente, que aparentemente no sufrió daños visibles.

La edificación tenía una estructura de vigas y losa y un puntal alto, superior a los cinco metros, circunstancia que habría agravado el impacto del desplome sobre las víctimas. Las recientes lluvias y el deterioro constructivo del inmueble son señalados en la publicación como factores que pudieron incidir en la tragedia, aunque hasta el momento no se conoce un dictamen técnico sobre las causas.

De acuerdo con García, la casa quedó inhabitable, con grietas visibles y una sola columna sosteniendo lo que resta del portal. / Facebook/ Geovanys F. García Vistorte

Los vecinos, consternados por las dos muertes, expresaron además preocupación por otro residente que permanecía dentro de la casa después del derrumbe, presumiblemente hijo de los fallecidos.

El accidente vuelve a poner el foco sobre un problema que desde hace años acompaña a los habaneros y que se agrava durante la temporada de lluvias. Techos apuntalados, balcones agrietados, vigas agrietadas por la humedad y fachadas que amenazan con caer forman parte del paisaje cotidiano de numerosos barrios de la capital, no solo de los municipios con más casas antiguas.

Diez de Octubre ha registrado varios episodios graves. En marzo de 2025, dos personas, una mujer y una adolescente de 15 años, resultaron heridas al desplomarse un edificio familiar en el número 552 de la Calzada de Diez de Octubre, cerca de Santa Irene. Cuatro meses después, otro inmueble del municipio que estaba “en proceso de demolición” se derrumbó con tres personas dentro y una de ellas falleció. Ese mismo día, el colapso de un edificio en la calle Monte, en La Habana Vieja, causó otras tres muertes, entre ellas la de una niña de siete años.

En septiembre pasado, otro anciano murió tras el desplome parcial de un edificio en la calle Sol, entre Egido y Villegas, en La Habana Vieja. Las autoridades reconocieron entonces que el inmueble llevaba años sin condiciones constructivas. Un vecino contó entonces a 14ymedio que las tres vigas metálicas que sostenían el techo estaban podridas por la humedad y que los puntales de madera no pudieron impedir que la estructura cediera.

Datos oficiales divulgados en 2025 situaban en 805.583 las necesidades habitacionales acumuladas en Cuba

Un mes antes, el derrumbe parcial de la antigua sede de la Cámara de Comercio China, en la calle Reina de Centro Habana, había dejado una anciana herida y unas 15 familias, cerca de 50 personas, imposibilitadas de regresar a sus viviendas. En febrero de ese mismo año, diez familias perdieron sus casas tras desplomarse un edificio de tres plantas en San Bernardino, entre Durege y General Serrano, en Santos Suárez, otra barriada de Diez de Octubre. El inmueble había sido declarado inhabitable años antes.

La magnitud del deterioro rebasa los casos individuales. Datos oficiales divulgados en 2025 situaban en 805.583 las necesidades habitacionales acumuladas en Cuba: 398.364 viviendas requerían rehabilitación y otras 407.219 debían ser reconstruidas.

Las lluvias suelen acelerar el desenlace de estructuras debilitadas durante décadas por la humedad, la falta de mantenimiento y la dificultad para conseguir materiales. En junio de 2024, después de varios días de tormentas, al menos 19 edificaciones sufrieron derrumbes parciales o totales en La Habana, según una fuente consultada entonces por 14ymedio.

Este domingo, sin embargo, esas estadísticas volvieron a adquirir una dimensión trágica en Lawton.