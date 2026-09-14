La activista Aniette González sale de Cuba en busca de atención médica

También deja la Isla ante el miedo de volver a la cárcel: “Siempre corro el riesgo de caer presa de nuevo, porque no voy a poder aguantarme cada vez que pase algo”

La Habana/La activista camagüeyana Aniette González García salió de Cuba el pasado sábado rumbo a Guyana, después de pasar tres años en prisión y otros nueve meses bajo hostigamiento de la Seguridad del Estado. La mujer abandonó la Isla en busca de la atención médica que no obtuvo durante su encarcelamiento y que necesita con urgencia, informó este domingo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh).

“Abandoné Cuba porque no puedo seguir ahí. Tengo problemas de garganta. No sé hasta qué punto puedan ser graves, y ahí nunca me voy a enterar, porque no hay de nada para atenderme. Nunca me he podido hacer ni siquiera los análisis completos”, denunció González García en un video grabado desde Guyana, con una voz que apenas se alcanza a distinguir por la dificultad para hablar, que fue publicado por el Ocdh.

El observatorio, que ha acompañado a la activista desde su detención en 2023, informó que los problemas de salud de González García comenzaron en prisión. “La pérdida de voz no ha dejado de avanzar. Sin un solo examen especializado, Aniette ha llegado a quedarse sin poder articular palabra. En términos médicos, su dolencia es una disfonía de causa desconocida ‘idiopática’ por falta de examen, no por falta de causa. Nadie en Cuba ha mirado sus cuerdas vocales”, indicó en la publicación del video.

Sin un solo examen especializado, Aniette ha llegado a quedarse sin poder articular palabra

Además, la mujer señaló que la salida del país también se debe al miedo de volver a la cárcel: “Siempre corro el riesgo de caer presa de nuevo, porque no voy a poder aguantarme cada vez que pase algo”.

González García fue detenida en marzo de 2023 por publicar en Facebook fotografías de ella envuelta en la bandera cubana en apoyo a una campaña por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, que en ese entonces se encontraba preso. La activista estuvo presa en la cárcel de mujeres Kilo 5, en Camagüey, por casi un año en espera del juicio, hasta que le fue dictada su sentencia, en febrero de 2024.

En el fallo no solo recibió los tres años de prisión, sino que fue despojada de su derecho al voto. Asimismo, como formalidad, se le impidió ocupar “cargos” en entidades que tengan que ver con la economía y la política en Cuba durante ese período en prisión, y se informó que sería considerada una “reincidente” antes de otorgarle cualquier beneficio o atenuante.

Luego de la condena –originalmente la Fiscalía pedía hasta cuatro años de prisión–, se presentaron diversos recursos legales que fueron desechados por el tribunal. Su familia presentó una solicitud para el procedimiento especial de habeas corpus, recurso de apelación, revocación de la medida cautelar de prisión provisional, recusación del fiscal y apelación al veredicto dictado, pero todas fueron en vano.

Luego de la condena, se presentaron diversos recursos legales que fueron desechados por el tribunal

El pasado 7 de diciembre, fue excarcelada luego del cumplimiento íntegro de su condena de tres años de prisión. Tras su liberación, diversas organizaciones celebraron la noticia y criticaron la dureza con la que actuaron las autoridades. “Su caso es una muestra de la criminalización del disenso y la utilización del sistema penal para castigar expresiones protegidas por el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, señaló el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), que además condenó “la arbitrariedad de su detención y el hostigamiento que sufrió en prisión”.

Tres meses después, el acoso continuó. Fuera de prisión, el 28 de marzo de este año, agentes de la Seguridad del Estado la sacaron de su casa en Camagüey en una patrulla, en presencia de su nieta menor de edad, y la retuvieron desde la mañana hasta la noche bajo el pretexto de un interrogatorio, sin dar explicaciones a la familia. Después fue liberada.

La ola represiva en el país muestra un alza durante 2026. De acuerdo con el más reciente informe del centro de asesoría legal Cubalex, en promedio se registraron más de 10 hechos represivos al día de enero a junio de este año, un incremento en comparación con el segundo semestre del año pasado, cuando hubo siete eventos al día.

En los seis primeros meses de este año, marcado por “el agravamiento de la crisis generalizada, un aumento histórico de la protesta social y la intensificación de la represión estatal en todo el país”, la organización contabilizó 1.894 eventos violatorios. La represión alcanzó al menos a 919 personas (204 mujeres y 715 hombres), “con una afectación importante a la sociedad civil independiente”, en el 58% de los casos, y se extendió a ciudadanos sin afiliación política, “duplicándose las víctimas entre manifestantes, religiosos, trabajadores informales y reclutas”.