Antilles Gold propone que un estadounidense controle sus minas en Cuba para eludir las sanciones

El área de la concesión El Pilar, en Ciego de Ávila, donde Antilles Gold proyecta explotar la mina Nueva Sabana.

La compañía comunicó que se siente “alentada por la respuesta” recibida del Departamento de Estado

Madrid/La minera australiana Antilles Gold intenta reestructurar la propiedad de Minera La Victoria, la empresa mixta creada junto a la estatal cubana GeoMinera, para lograr que Washington le levante las sanciones impuestas el pasado 4 de junio o, al menos, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) le conceda una licencia especial para seguir operando. Para ello, la compañía ha propuesto al Departamento de Estado de EE UU ceder el control de la sociedad que participa en el proyecto a inversionistas estadounidenses.

La iniciativa fue revelada este martes por la propia empresa en un comunicado remitido a la Bolsa de Sídney (ASX). El plan contempla que uno o varios inversionistas estadounidenses adquieran al menos el 51% de las acciones de Antilles Gold Inc., la filial registrada en las Islas Caimán que posee el 50% de Minera La Victoria. Según la compañía, este es uno de los principales elementos de la propuesta presentada a Washington.

De igual manera, comunicó que se siente “alentada por la respuesta” recibida del Departamento de Estado de EE UU a la propuesta, aunque no indicó si las autoridades estadounidenses han aceptado alguno de los planteamientos formulados.

La compañía ha propuesto al Departamento de Estado de EE UU ceder el control de la sociedad que participa en el proyecto a inversionistas estadounidenses.

Antilles Gold también informó de que el siguiente paso requerirá que un posible inversionista estadounidense de referencia se dirija directamente al Departamento de Estado para obtener autorización e iniciar negociaciones sobre los acuerdos comerciales previstos y los compromisos asociados a la operación.

Según el comunicado, el presidente de la empresa australiana mantiene ya conversaciones preliminares con “un grupo de inversión estadounidense que tiene vínculos con Cuba” para discutir tanto la estructura de la operación como el posible precio de una emisión de acciones de Antilles Gold Inc.

Mientras se resuelve el proceso, las operaciones siguen paralizadas. Antilles Gold suspendió en junio su participación directa en la administración, gestión y financiación de Minera La Victoria, mientras que la contratista china Xinhai Mining detuvo las obras de Nueva Sabana hasta que las sanciones sean levantadas o la Ofac conceda una licencia para operar. La empresa tampoco ha precisado si la propuesta cuenta con el visto bueno de Washington ni cuándo podría resolverse el proceso.

El presidente de la empresa australiana mantiene ya conversaciones preliminares con “un grupo de inversión estadounidense que tiene vínculos con Cuba”

La estrategia se asemeja a la anunciada recientemente por la canadiense Sherritt International. La empresa acordó conceder a la estadounidense Gillon Capital una opción para adquirir hasta el 55% de sus acciones, una operación que, de completarse, le permitiría solicitar una licencia de la Ofac para mantener sus negocios mineros en Cuba pese a las sanciones estadounidenses.

Minera La Victoria es una empresa mixta creada por Antilles Gold y la estatal cubana GeoMinera para desarrollar los proyectos de Nueva Sabana, en Ciego de Ávila, y La Demajagua, en Isla de la Juventud. Washington la sancionó el mes pasado como parte de la estrategia de la Administración Trump para aumentar la presión económica sobre el régimen cubano, especialmente contra las empresas que generan divisas para el Estado.