Apagan la Guiteras para atender averías, mientras la crisis energética se agrava

La Habana/La central termoeléctrica CTE Antonio Guiteras, la más importante del país, salió este jueves del sistema eléctrico nacional (SEN) para atender averías que provocan un “sobreconsumo de agua”. La desconexión, anunciada como necesaria y “planificada”, ocurre en el peor momento posible, con apagones ininterrumpidos, reservas de combustible al límite y un déficit de generación que se acerca peligrosamente a los niveles de colapso.

Según explicó Román Pérez Castañeda, director técnico de la planta matancera, la parada –estimada entre 72 y 96 horas– busca eliminar una avería en el recalentador de la caldera, reducir pérdidas de agua y realizar el lavado del calentador de aire regenerativo. El objetivo declarado es “llegar hasta marzo con mejores indicadores” y, tras el mantenimiento, elevar la aportación al SEN desde los actuales 180 megavatios (MW) hasta un rango de 220-240 MW. La promesa, repetida otras veces, vuelve a chocar con la realidad de un sistema envejecido y sin respaldo.

La salida de la Guiteras se suma a un panorama ya crítico. La Unión Eléctrica informó que este miércoles el servicio estuvo afectado durante las 24 horas. El déficit máximo alcanzó los 1.832 MW en el horario pico de la tarde y, lejos de aliviarse, los apagones se reanudaron de madrugada. Para este jueves, la entidad pronosticó una afectación de hasta 1.795 MW, con una disponibilidad de apenas 1.385 MW frente a una demanda máxima estimada en 3.150 MW.

En los barrios, muchos residentes recuerdan que el Gobierno suele adoptar las peores decisiones en los momentos menos oportunos, como ocurrió con la Tarea Ordenamiento en plena pandemia. Un habanero, consultado por este diario sobre el ánimo en su vecindario tras la salida de la Guiteras, lo resume con sarcasmo: “Aquí la Revolución no nos da tregua. Aprovechan que hay un frente frío y que el consumo baja para ‘arreglar’ la Guiteras… ya tú sabes”.

El escenario presenta otra dificultad, porque el Gobierno cubano insiste en presentar la expansión de las energías renovables como tabla de salvación, pero la realidad climática de los próximos días conspira contra ese discurso. La llegada del frente frío, con mayor nubosidad y lluvias, puede limitar de forma sensible la generación fotovoltaica, reduciendo aún más un aporte que depende totalmente de las horas de sol.

A las averías en unidades clave –Mariel, Santa Cruz, Nuevitas, Felton y Renté– se suman mantenimientos prolongados y limitaciones térmicas que dejan fuera de servicio más de 400 MW. La salida temporal de la Guiteras, aunque anunciada como una medida correctiva, reduce aún más el ya exiguo margen operativo del sistema.

Este mismo jueves el Financial Times publica una nota en la que asegura, con datos de la consultora Kpler, que la Isla dispone de reservas de petróleo suficientes apenas para “15 o 20 días” de consumo. En lo que va de año, Cuba solo ha recibido 84.900 barriles de crudo, correspondientes a una única entrega mexicana realizada el 9 de enero, por el Ocean Mariner. Esta cantidad no resuelve nada, ya que el país necesita cada día 70.000 barriles de crudo importado, además de los 40.000 de producción nacional, que solo sirven para las centrales térmicas.

La interrupción del suministro venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la creciente presión de Estados Unidos sobre México han dejado al régimen sin su principal fuente de combustible. El último cargamento de fuel oil venezolano llegó en noviembre y las aportaciones puntuales de Rusia y Argelia no han logrado compensar el déficit.

México, que se consolidó como principal proveedor el año pasado, ha reducido o suspendido los envíos ante el riesgo de represalias comerciales por parte de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que se trata de una “decisión soberana”, pero ha evitado aclarar si la interrupción será permanente. Analistas citados por el Financial Times sugieren que el temor a sanciones, e incluso a la incautación de cargamentos, ha pesado en la cautela mexicana, especialmente en un contexto de renegociación comercial con Estados Unidos y Canadá.

También este jueves, Trump y la mandataria mexicana mantuvieron una conversación telefónica que ambos calificaron de “productiva”. El tono cordial y los elogios públicos de Trump contrastan con un escenario de negociaciones sensibles, en el que el Gobierno mexicano busca evitar fricciones con su principal socio comercial. Ese margen reducido de maniobra ayuda a explicar la prudencia de México respecto a los envíos de crudo a Cuba, atrapada una vez más entre decisiones que se toman fuera de la Isla.

El impacto en la vida cotidiana es inmediato. Los apagones, cada vez más largos y frecuentes, paralizan la actividad económica, golpean a los hogares y profundizan el malestar social en un país ya lastrado por la inflación, la caída del turismo y el desplome de la producción agrícola. Los especialistas coinciden en que, sin la llegada de nuevos cargamentos de crudo en las próximas semanas, el país se encamina hacia un colapso energético de mayor alcance.