Después de un 'apagón' de dos horas en Cuba, vuelven internet y los datos móviles

Cuba estuvo aislada del mundo durante dos horas por un apagón de internet. Las comunicaciones telefónicas se vieron también afectadas en la capital y en todas las zonas del país.

La corresponsalía de 14ymedio en España perdió el contacto con la Redacción de La Habana poco después de las 12 del mediodía pero pudo establecer una comunicación con un número en Cienfuegos, aunque muy entrecortada.

Además, no abría ninguna web oficial, desde el periódico Granma hasta las páginas de los ministerios, pasando por todos los medios provinciales, así como las redes sociales y los servicios se mensajería.

"En el noticiero de la 1 pm, ya casi al finalizar la emisión, dieron una breve información de que había problemas técnicos con la conexión a internet"

"Se cayó el internet en Cuba, no logro comunicarme ni por WhatsApp ni por Telegram con nadie de mi familia", dijo un cubano residente en Ecuador. "No carga ni Ecured ni otras páginas .cu que he intentado abrir desde acá, incluso envíe un sms al teléfono de mi mamá y no me ha confirmado la operadora ecuatoriana que le llegó".

"He enviado mensajes por varias aplicaciones a mi familia sin recibir respuestas desde hace más de una hora", confirmó otro cubano que reside en España.

Se desconocen las causas del apagón, y, por ahora, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) tampoco ha reportado ninguna avería. "Presentamos una interrupción técnica en los servicios de voz y sms, así como de acceso a Intenet, los mismos se encuentran restablecidos. Rogamos disculpas por las molestias ocasionadas", se limitó a tuitear casi una hora después de regresar internet.

Sí se sabe que, tras dos horas, la conexión seguía intermitente y que el problema se extendió al envío de mensajes de texto (sms), llamadas entre móviles y comunicaciones al extranjero desde los teléfonos fijos. "El número 118, de Servicios y Reparaciones de Etecsa, tampoco funcionaba", dice una habanera a este diario tras restablecerse el servicio.

🚨🚨🚨A nuestros seguidores en #Cuba, ayúdanos a inventariar el apagón de @ETECSA_Cuba



Usa la etiqueta #ReportoApagonETECSA y dinos:



- servicio afectado (datos, NautaHogar, wifi, telefonía móvil, fija)

- hora a la que perdiste/recuperaste el servicio

- municipio pic.twitter.com/3z8lgtTytW

— invntario (@invntario) February 12, 2021



"En el noticiero de la 1 pm, ya casi al finalizar la emisión, dieron una breve información de que había problemas técnicos con la conexión a internet", refiere la misma fuente. "Transmitieron esa información justo después dar una noticia muy triunfalista donde se afirmaba lo bien que estaba funcionando el servicio de Transfermóvil para pagar desde los celulares que tengan datos, algunos servicios".

Entre los servicios afectados estuvieron también las ventas en las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), por no poder acceder a la red que comprueba las tarjetas en divisas nacionales y extranjeras.

Los cortes de internet son frecuentes en la Isla, así como el bloqueo de algunas páginas, como 14ymedio, incómodas para el Gobierno, o de algunos servicios como Telegram. Sin embargo, una caída de la red de estas características y extensión es inédita.

