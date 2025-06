Apagones de hasta 10 horas llegan a la Isla de la Juventud, pese a su autonomía energética

Las autoridades afirman que se trabaja para mejorar la situación, pero la maquinaria está sobreexplotada y no hay recursos para reparaciones.

Madrid/Único territorio que se había mantenido al margen de los apagones programados y el déficit eléctrico gracias a su sistema energético independiente, la Isla de la Juventud ha entrado también en crisis de forma precipitada. Si el lunes, la empresa eléctrica informó por primera vez de cortes de luz de una duración aproximada de cinco horas por bloque –aunque muchos clientes reportan hasta 10–, este martes las autoridades dieron un paso más y anunciaron medidas de emergencia ante una generación que no llega a la mitad de la demanda.

El Consejo Energético Municipal expuso que de los 18 motores generadores que tiene la isla, solo ocho están funcionando, y aportan 11 megavatios (MW) cuando se están necesitando más de 24 MW. El contexto es tan crítico que el primer secretario del Comité Municipal del Partido, Rafael Ernesto Licea, convocó a una reunión realizada en el cine teatro Caribe, en Nueva Gerona, donde los representantes de la empresa eléctrica explicaron cómo afrontar la situación.

Desde este mismo martes, entra en vigor un duro paquete de ahorro que incluye la suspensión de equipos de clima en el sector estatal y el privado, con la única excepción de los “considerados tecnológicos y aprobados por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía en Cuba (Onure)”.

“Desde este martes permitimos el uso de los grupos electrógenos para los procesos productivos y de servicios; de ahí que la Alimentaria, por ejemplo, producirá el pan con estos equipos y no con la electricidad de la red para así descongestionarla y afectar lo menos posible a la población”, dijo el funcionario, que afirmó que hay combustible y que, de hecho, el problema de los motores no es de alimentación, sino que está relacionado con los “muchos años de explotación” de los equipos y la “carencias de recursos para reactivar su funcionamiento”.

El sector del ocio será el más afectado. Las instalaciones de Gran Caribe están obligadas a generar con grupos electrógenos de 8 pm a 6 am, mientras que los establecimientos recreativos podrán estar abiertos solo de viernes a domingo, sean estatales o privados. Además, no pueden utilizar sistemas de climatización y tampoco, en el caso de los restaurantes, usar los hornos en el horario de 6 pm a 8 am, afectando directamente al horario de comidas.

Otra de las medidas más duras es la referente al frío: ni el frigorífico, ni las cámaras, ni los contenedores refrigerados que hay en la isla podrán estar encendidos de 6 am a 6 pm, es decir durante medio día con el riesgo que conlleva de que se pueda echar a perder algo, salvo que funcionen con grupos electrógenos.

Licea estuvo en la reunión con Yuladis García Segura, presidenta de la Asamblea del Poder Popular, además de otros directivos y representantes de las organizaciones de masas, políticas y estudiantiles. En la cita, el intendente municipal, Adiel Morera Macías, reprochó que varias entidades no han entregado a la Onure el plan exigido para el control del uso racional de la energía que corresponde al mes en curso, por lo que “se les retirará el servicio desde este martes por siete días por violar lo establecido”.

Las medidas –previstas por ley–, afirmó Morera, “comienzan ahora de manera coyuntural y cesarán en la medida que se eleve la disponibilidad y restablezca el sistema eléctrico municipal para lo cual ya se cuenta con el apoyo de brigadas del país”. La primera vez que el presidente Miguel Díaz-Canel mencionó la palabra “coyuntura” para referirse a la escasez de energía eléctrica fue en 2019 y ahí comenzó una situación que se ha convertido en estructural y empeorado día tras día en todo el país.

“Lo interesante es que hace unas pocas semanas ya se comentaba en la calle por filtraciones de personas que trabajan en ese ámbito que en la isla iban a comenzar los apagones –comentó un usuario la página de Islavisión al respecto del anuncio–. Yo en su momento no les creí porque la isla funciona con un sistema independiente al nacional, pero hoy puedo ver que están utilizando exactamente las mismas estrategias y justificaciones que en el resto del país”.

Varios comentaristas han recordado que en 2023 un grupo de japoneses acudió a la isla de la Juventud para el montaje de una planta de generación. “¿Ya está rota?”, preguntaban varios con malestar.

En abril de 2024, las autoridades se dieron cita para celebrar una “ceremonia de finalización del Proyecto de Mejora del Suministro Eléctrico en la Isla de la Juventud”. Los trabajos, realizados en concepto de subvención, incluían la instalación de los equipos y dispositivos necesarios, como baterías de almacenamiento, instalaciones de recepción y transformación de energía y equipos de control” para aumentar la energía renovable del 5% al 18%, pero no han podido paliar la crisis actual, ante la que los funcionarios han pedido ahorro y una paciencia que está al límite.

“¡No hay más comprensión! –escribió una pinera–. Lo que hay es hambre, calor, mosquitos. No se reúnan más y den la cara al pueblo pero con soluciones!!!! Que el pueblo está cansado de tanto cuento y más ahorro del que ya nos están metiendo. basta!!!”. Prueba del cansancio que acumulan los ciudadanos de la antigua isla de Pinos es que en redes están circulando, incluso, peticiones de independencia y llamamientos a formar una “república autónoma” con leyes propias, incluyendo el libre comercio, o asociada al Gobierno de Cuba mediante algún tipo de acuerdo.