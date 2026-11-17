Los prolongados apagones, las limitaciones de conectividad y el deterioro de la infraestructura informática plantean interrogantes sobre la viabilidad de extender sistemas digitales avanzados.

La Habana/El Gobierno cubano ha aprobado una metodología para introducir progresivamente la inteligencia artificial (IA) en la Administración Pública, con un calendario que se extiende hasta 2030 y que contempla desde asistentes virtuales para atender a los ciudadanos hasta sistemas capaces de automatizar procesos y apoyar decisiones administrativas.

La Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada este martes en la Gaceta Oficial y firmada por su titular, Mayra Arevich Marín, establece las pautas que deberán seguir los organismos de la Administración Central del Estado y las estructuras territoriales para incorporar estas tecnologías. La disposición entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, apenas siete días después de su publicación, y deberá ser evaluada un año después de su aplicación.

El documento, de 19 páginas, organiza el proceso en varias etapas que comienzan con un diagnóstico de las capacidades tecnológicas, los recursos humanos y las bases de datos disponibles. Cada institución deberá contar con una estructura encargada de dirigir la transformación digital, presidida por su máxima autoridad, así como con equipos especializados para ejecutar los proyectos.

Entre 2026 y 2027 se prevé crear las condiciones necesarias, organizar los datos institucionales y capacitar a los funcionarios

La estrategia establece tres horizontes temporales. Entre 2026 y 2027 se prevé crear las condiciones necesarias, organizar los datos institucionales y capacitar a los funcionarios. Para 2028 se proyecta la implementación de sistemas piloto, mientras que entre 2029 y 2030 deberían extenderse las soluciones de inteligencia artificial a diferentes procesos administrativos.

Entre las aplicaciones proyectadas figuran los asistentes virtuales para responder consultas y facilitar trámites, los sistemas predictivos para apoyar decisiones y la detección automatizada de anomalías. En fases más avanzadas, la metodología incluye herramientas capaces de ejecutar tareas sin supervisión continua, generar informes y coordinar procesos entre instituciones.

Uno de los aspectos más sensibles de la normativa es la gestión de los datos personales. El Ministerio de Comunicaciones establece como principio "Primero los datos, la IA después" y exige evaluar la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de diferentes organismos, así como el uso de la Ficha Única del Ciudadano.

La resolución dispone que los datos de los ciudadanos y de la Administración Pública deberán permanecer en infraestructura nacional o regida por acuerdos soberanos.También establece que los sistemas de inteligencia artificial utilizados deberán permitir su auditoría y control por parte del Estado cubano.

Aunque el texto incorpora principios de transparencia, privacidad y no discriminación, deja importantes cuestiones sin desarrollar. Reconoce que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuándo y cómo se utiliza la inteligencia artificial en las decisiones que les afectan y exige mantener supervisión humana en aquellas consideradas críticas. Sin embargo, no establece procedimientos específicos para solicitar explicaciones, corregir errores algorítmicos o impugnar decisiones automatizadas.

La nueva disposición tampoco crea un organismo independiente de supervisión. El control de su cumplimiento queda en manos de la Dirección General de Informática del propio Ministerio de Comunicaciones. Aunque se contemplan auditorías y evaluaciones periódicas, no se exige la publicación de sus resultados ni se establece un régimen específico de sanciones por incumplimiento.

La ambición tecnológica contrasta, sin embargo, con las dificultades materiales que atraviesa Cuba

Otro punto significativo es el posible impacto de la automatización sobre el empleo estatal. La metodología contempla identificar las plazas que puedan quedar obsoletas como consecuencia de la transformación digital y desarrollar programas de reconversión y capacitación para los trabajadores afectados. No obstante, no hace una proyección de cuántos puestos podrían desaparecer ni establece recursos financieros para afrontar esos cambios.

La resolución se incorpora a un marco normativo que ya incluye la Ley 149/2022 de Protección de Datos Personales y otras disposiciones sobre telecomunicaciones, ciberseguridad y gobierno digital. Su principal novedad consiste en establecer un procedimiento común para que las instituciones públicas planifiquen, ejecuten y evalúen la introducción de inteligencia artificial.

La ambición tecnológica contrasta, sin embargo, con las dificultades materiales que atraviesa Cuba. Los prolongados apagones, las limitaciones de conectividad y el deterioro de la infraestructura informática plantean interrogantes sobre la viabilidad de extender sistemas digitales avanzados a los ministerios y las administraciones territoriales.

Pese a exigir que cada organismo elabore planes de inversiones y presupuestos, la resolución no asigna todavía financiamiento concreto ni identifica las fuentes de recursos necesarias. Tampoco anuncia servicios específicos que los ciudadanos puedan comenzar a utilizar a corto plazo.

Con la Gaceta publicada este martes, el Gobierno cubano dispone ahora de una hoja de ruta para modernizar su aparato administrativo, pero su aplicación dependerá de recursos tecnológicos y humanos cuya disponibilidad no parece estar garantizada a corto ni mediano plazo. Al mismo tiempo, la futura integración de bases de datos y la automatización de decisiones públicas plantean desafíos de privacidad, transparencia y control ciudadano que el documento apenas aborda.