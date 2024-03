Apedrean una farmacia en Holguín en protesta por apagones de 15 horas

Holguín/El descontento popular por los largos apagones está en el origen de varios gestos de protesta en la ciudad de Holguín, donde este martes fue apedreada una farmacia ubicada en la intersección de las calles Martí y Fomento. El suceso fue confirmado a este diario por fuentes locales, quienes también señalaron que, el jueves de la semana pasada, los cristales de la antigua tienda TRD (Tienda Recaudadora de Divisas) América Latina, del reparto La Colorá, amanecieron rotos.

Este tipo de sucesos –además de cacerolazos y un aumento de la vigilancia policial– es cada vez más frecuente en las zonas que llevan la peor parte de la crisis energética, según ha reportado 14ymedio en notas anteriores. Holguín es una de las provincias donde se producen largos apagones, que pueden durar hasta 15 horas en un solo día.

Un residente del consejo popular Alcides Pino contó a este periódico que, desde que comenzaron los cortes eléctricos, “prácticamente son diarias las ‘incidencias’ para expresar el descontento. No se han tirado para la calle pero no faltan los cacerolazos cuando no hay corriente. El descontento es generalizado”.

En cuanto a las tiendas apedreadas, el vecino asegura que las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. “Están poniendo policías y boinas rojas por las noches a custodiar las tiendas en divisas para evitar que la gente rompa los cristales. No es la primera vez que eso ocurre en Holguín”, señala.

“También se están viendo muchas patrullas por la ciudad haciendo rondas y en la calle Carralero"

“También se están viendo muchas patrullas por la ciudad haciendo rondas y en la calle Carralero, en el reparto Dagoberto Sanfield, donde residen uno de los altos mandos de la Policía, además de otros militares, siempre hay una patrulla haciendo guardia apenas cae la noche”, refiere el holguinero.

Otra holguinera entrevistada por 14ymedio asevera que, además, los largos apagones impiden el desarrollo normal de cualquier centro de trabajo y son un obstáculo para las gestiones de cualquier tipo. “Mi esposo lleva cuatro días haciendo cola en las oficinas de trámites del Ministerio del Interior para cambiar la circulación de un triciclo eléctrico que tenemos y no ha podido porque, cuando le toca el turno, se va la corriente e interrumpen el servicio”, refiere.

“La vida se vuelve difícil en muchos sentidos cuando se va la corriente. Hay padres que no están mandando a los niños a la escuela porque, entre que viene y se va la luz dos o tres veces por la madrugada, ni ellos ni sus hijos pueden descansar. Por no hablar de la comida. Conozco a personas que han optado por cocinar con leña ante los apagones de más de 15 horas”, lamenta.

El otro agravante de la situación es que, “a pesar de tener tantas horas de apagón sigue subiendo el costo de la factura eléctrica, para mí es inconcebible”, recalca. El pasado año, el periódico oficialista ¡Ahora! publicó los resultados de una encuesta realizada a partir de las quejas de muchos holguineros por la subida de sus facturas durante julio y agosto, a pesar de tener entonces cortes eléctricos de 12 horas o más.

TRD América Latina en el reparto Alex Urquiola en Holguín / 14ymedio

La respuesta de los dirigentes de la Empresa Eléctrica en aquel momento fue que, tras el restablecimiento del fluido eléctrico, al conectarse los equipos –principalmente los de refrigeración– se incrementa el consumo.

La holguinera también asegura que en algunos centros del Estado permanecen trabajadores de guardia, así como jefes de Sector de la Policía Nacional y agentes de la Seguridad del Estado, “listos para salir a las calles y reprimir”. La “indicación”, explica, es combatir cualquier manifestación que exprese descontento con el régimen.

El pasado 9 de marzo, los cacerolazos se hicieron sentir en Holguín, tras varias jornadas de cortes eléctricos. La clínica dental Manuel Angulo en Pueblo Nuevo en el municipio cabecera fue apedreada y horas después fue vigilada por la Seguridad del Estado.

Paralelamente, otra manifestación en el municipio de Florida, en Camagüey, logró que las autoridades de la zona restablecieran el servicio, no sin antes asegurar que en los barrios todo seguía “tranquilo”.