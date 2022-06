Turistas argentinos varados en Cuba por culpa de una tripulación venezolano-iraní sospechosa

Más de un centenar de turistas argentinos se desesperan en Varadero por la negativa de Buenos Aires a permitir el despegue de un avión arrendado por Cubana de Aviación a la venezolana Estelar. El caso es una consecuencia de la retención de otra nave, con tripulación venezolana-iraní, en Argentina desde el pasado 8 de junio por posibles vínculos con el terrorismo y que está generando un conflicto entre Caracas y Buenos Aires.

"Estamos totalmente desamparados, sin respuesta, sin explicaciones de ningún tipo en Varadero desde el 14 de junio 2022, que era nuestra fecha original de regreso a Argentina por Cubana de Aviación y sus posteriores fechas de reprogramación del vuelo, que fueron todos respectivamente cancelados", cuenta uno de los viajeros a la prensa de su país.

Cubana de Aviación está asumiendo los gastos de alojamiento de los turistas argentinos, pero la desesperación cunde entre quienes deben regresar al trabajo y, más aún, entre quienes empiezan a percibir las consecuencias de estar en la Isla más que de visita.

"Soy uno de esos 100 argentinos varados, mi madre se está quedando sin medicación acá, nos preparamos para estar 14 [días], no 21 como ya llevamos", reclama otro pasajero en redes sociales. Según la prensa argentina, Havanatur Varadero se comprometió a buscar medicamentos para los viajeros en situaciones similares, ya que hay personas con afecciones cardíacas o hipertensión, pero la escasez de este tipo de fármacos en Cuba puede ser decisiva.

Los argentinos lamentan la falta de explicaciones sobre su situación y no logran entender por qué su consulado no los saca de la Isla a través de Aerolíneas Argentinas o por qué Cubana de Aviación no renta otra empresa que pueda obtener permiso de Buenos Aires para volar, posiblemente ignorando los problemas de liquidez de la compañía estatal.

La prensa argentina afirma que la nave que tenía que regresar a los argentinos es un Boeing 737-300 matrícula YV630T que supuestamente cubrió la ruta entre Cuba y Argentina el sábado 11 de junio, pero el 14, día que tenía que hacer el viaje de vuelta de este grupo, el vuelo fue cancelado, al igual que las reprogramaciones para el 16 y 18. Este martes había un nuevo intento de salida, pero no hay noticias de que el avión consiguiera el permiso, lo que sumaría nuevos turistas varados.

La nave con esta matrícula, operada por Estelar, sin embargo, aparece como almacenada desde agosto de 2021 según las páginas de tráfico aéreo internacional, aunque desde este martes figura como operativo cubriendo 3 vuelos diarios ida y vuelta entre Barinas y Puerto Cabello (Venezuela). Tampoco se encuentran trayectos entre Buenos Aires y Varadero, aunque Cubana sí tiene una ruta (CU-361) desde el aeropuerto de Ezeiza, en la capital argentina, y Cayo Coco que, en su regreso, hace parada en La Habana y no ha volado los días 13, 15 y 20 de junio.

En todo caso, la información transmitida a los pasajeros por parte de la aerolínea el pasado viernes fue: "Cubana de Aviación Informa que cancela su operación a Buenos Aires prevista para mañana sábado 18 de junio a las 3.25 AM hora local, teniendo en cuenta que hasta la hora de redactar este correo 5.32 PM de hoy viernes 17 de junio no se han obtenido los permisos operacionales y existe negativa de suministro de combustible para la Aeronave contratada por Cubana de Aviación a la aerolínea venezolana Estelar.".

El diario Clarín contactó con fuentes oficiales argentinas que confirmaron que los permisos para que el avión vuele al país no han sido otorgados.

Otro de los pasajeros indicó que había hablado con el Consulado. "La cónsul nos dijo que el problema que tienen es que deberían haber presentado una documentación, porque pretendían regresarnos en un vuelo que no estaba autorizado en la Argentina para poder volar en nuestro suelo. No tenemos ninguna novedad, nadie se comunica con nosotros. No sabemos cuándo nos vamos, cómo nos vamos o si nos vamos. Estamos en problemas y preocupados", declaró.

El conflicto entre Argentina y Venezuela comenzó hace dos semanas cuando otro avión, procedente de la ciudad mexicana de Querétaro, previa escala en Venezuela y con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, despegó para ir a Uruguay a cargar combustible y tuvo que regresar porque Montevideo le negó el aterrizaje.

La decisión de Uruguay llevó a las autoridades argentinas a revisar la carga después de que varios diputados de oposición pidieran un informe. El avión traía repuestos automóviles desde México, pero lo más sorprendente estaba en la tripulación, inusualmente numerosa para un avión de carga: 14 venezolanos y, más alarmante aún, cinco iraníes. Ante esa situación y el riesgo de ser sancionadas por Estados Unidos, las petroleras argentinas tampoco quisieron suministrarle combustible, por lo que el Boeing 747 Dreamliner de carga sigue en el aeropuerto de Buenos Aires.

Esta aeronave fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air hasta enero pasado y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Justicia argentina investiga posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre que un miembro de la Fuerza Quds

La Justicia argentina investiga posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre que un miembro de la Fuerza Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida por EE UU en la lista de organizaciones terroristas y acusada de estar detrás del atentado contra un centro israelí en Buenos Aires, en 1994, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

El número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, expresó en una rueda de prensa que espera que la situación "se resuelva" por el "bien de la amistad entre los pueblos" y que el avión "regrese (a) donde tiene que regresar, siga cumpliendo las labores que cumple, de trabajo y que siga funcionando, ayudando".

"¿Cómo tú crees que llegan las medicinas a Venezuela? ¿Cómo las traemos? Las vacunas, ¿cómo llegaban? Cuando estábamos en los gravísimos problemas de combustible, ¿cómo hacíamos? Por supuesto que eso le duele al imperialismo, les duele", agregó.

Este martes la Justicia argentina instó a investigar en profundidad a la tripulación después de que las primeras pesquisas dejaran "varios rastros" que "imponen la necesidad" de proseguir.

