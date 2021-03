"No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario"

Once activistas, artistas y periodistas independientes, en su mayoría mujeres, amanecieron sitiadas en sus casas por la Seguridad del Estado, algunas de ellas junto a sus parejas, durante el día internacional de la Mujer y presuntamente para impedir que realizaran alguna actividad reivindicativa este 8 de marzo.

La poeta Katherine Bisquet, cuyo domicilio estaba vigilado por la policía política, destacó en sus redes sociales que esta es "la demostración del miedo y la ineptitud abrazadas" que convierte estos días "en torpes fechas para dedicarse solo al acuartelamiento" y aseguró que seguirá manifestándose todos los días, sean festivos o no, "mientras sigamos viviendo bajo el peso de un sistema dictatorial".

Para la creadora, sin embargo, la efeméride no era de gran relevancia."No es sólo la significancia de este día lo que procura (...) todas las fechas son ahora para nosotros, no calendario festivo o feriado, sino calendario presidio, calendario arbitrario, calendario infeliz".

La actriz y activista Iris Ruiz y su esposo, el poeta Amaury Pacheco, advirtieron desde las primeras horas de la mañana de un operativo policial frente a su vivienda que les impedía salir, al igual que los artistas Verónica Vega y Yasser Castellanos.

"¡Qué bello día internacional de las mujeres! Felicidades en este día invernal. Amanezco con dispositivo policial, ahí, en el mismo lugar de siempre. Patria y vida, estamos súper conectados", ironizó Pacheco en su perfil de Facebook con una fotografía de la patrulla.

La activista Anyell Valdés y Adrián Rubio amanecieron también vigilados por la Seguridad del Estado, y así lo mostraron en una transmisión en vivo realizada por él desde la vivienda de ella

La activista Anyell Valdés y Adrián Rubio amanecieron también vigilados por la Seguridad del Estado, y así lo mostraron en una transmisión en vivo realizada por él desde la vivienda de ella.

Otras afectadas por la vigilancia fueron Camila Acosta, periodista de Cubanet; Luz Escobar, reportera de 14ymedio; Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba; y Carolina Barrero, la historiadora de arte. Esta última fue detenida y pasó cerca de dos horas dentro de una patrulla en el parqueo del hospital Hermanos Ameijeiras.

"Me propusieron traerme a casa y que permaneciera sin salir. Me negué. Les dije que iba a salir siempre, que no había motivo para que tuvieran patrullas en nuestras casas", contó la joven en su perfil de Facebook. "Al rato me dijeron que me retiraban la custodia policial, que podía salir", agregó.

"No podemos consentir el arresto domiciliario arbitrario. Queremos un Estado de derecho y justicia social", sentenció Barrero.

Además, el rapero Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de Patria y vida, fue detenido por segunda vez en dos días. El cantante transmitió en directo por Facebook un vídeo en el que se enfrenta a varios agentes apostados en la calle donde vive su pareja, en el barrio de Centro Habana.

Tras un intercambio verbal subido de tono los agentes introducen por la fuerza a Osorbo en un vehículo policial, momento en el que se corta la grabación.

El activista fue trasladado a una comisaría cercana y liberado poco después, una situación muy similar a la del domingo, cuando fue detenido en el parque Cristo, en La Habana Vieja, y trasladado hacia la unidad de Cuba y Chacón donde permaneció cuatro horas.

