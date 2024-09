El arroz de la libreta está en tres barcos amarrados en dos puertos cubanos a la espera del pago

Madrid/Tres barcos cargados de arroz esperan en puertos cubanos a que el Estado pueda pagar a sus armadores, dos de ellos en La Habana y uno en Santiago de Cuba, mientras la población recibe, a duras penas el producto procedente de donaciones e inventarios. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, fue quien desveló la precaria situación este sábado a la prensa local, a la vez que prometió que este septiembre se espera un panorama mejor, con la descarga de estos y otros buques.

En el puerto de Santiago de Cuba hay en estos momentos dos graneleros, el Benjamin Confidence, con bandera de Madeira y que lleva 68 días en esa posición, y el Atayal Brave, con insignia panameña y procedente de Guyana, atracado hace 21 días en la capital del oriente cubano.

Mientras, en La Habana hay tres graneleros. Por un lado, el Golden Grains, con bandera de Liberia, procedente de Argentina, y fondeado hace 47 días en el puerto; por otro el Seastar Explorer, de insignia gibraltareña y varado en puerto hace 30 días. El último es el Santamaría, panameño y parado en Cuba desde hace una semana. En este puerto, además de los dos buques con arroz, hay uno con 2.800 toneladas de sal, indicó Díaz Velázquez.

La ministra afirmó que al menos 12 provincias recibirán el arroz de la libreta para agosto, sin precisar cuándo, gracias a las donaciones. En abril, China se comprometió a enviar 20.408 toneladas del cereal a la Isla en 2024, parte de las cuales llegó en avión por vía urgente ese mismo mes, mientras las restantes lo harían por la marítima, todas ellas en concepto de donativo.Por su parte, Vietnam regaló este año apenas 1.640 toneladas y cerró hace dos años su programa de apoyo a la producción de arroz en el municipio de La Sierpe, en Sancti Spíritus, agravando así el derrumbe de la producción nacional. Según datos oficiales, se necesitan cada año unas 600.000 toneladas para abastecer la libreta y la cosecha se quedó, en 2022 –último año del que hay cifras– en apenas 180.000 toneladas, por lo que la necesidad de importar es acuciante, pero la falta de financiación, más.

En el oriente del país, la mayoría de los ciudadanos se quedó sin recibir las siete libras de arroz previstas por la libreta. En Santiago recibieron seis, en Granma “cuatro o cinco” y en Guantánamo se “debe completar las siete”, dijo con imprecisión la ministra, mientras la mayoría de los comentaristas al pie de la información publicada en Cubadebate han subrayado que a los consumidores no les llega el grano, ni siquiera en occidente.

“Esto es increíble. En Camagüey, o sea donde vivo yo, no han dado una libra de arroz y hay que oír en la televisión que se está dando”, protesta un lector. “Eso del arroz de agosto es mentira. Acá, en Pinar [del Río], me dieron 5 libras”, asevera otro. “Todo muy bien, esperemos por el arroz y azúcar de agosto, que en Boyeros, La Habana, no la han distribuido”, indica un tercero.

Díaz Velázquez también dio noticias del chícharo, perdido desde junio y que comenzará a ser distribuido tras la descarga de un buque en Santiago de Cuba y otro en Cienfuegos cuyas distribuciones falta aún por organizar. No obstante, la población no parece echarlo de menos. “No gasten más dinero en la compra de chícharos que no se ablandan con nada. O tal vez los regalen. Y digan algo si definitivamente el paquete de pollo desaparecerá del módulo y los huevos de la carnicería”, espetó otro lector del medio oficialista en la línea de los muchos usuarios que preguntaban desesperados por una proteína que no llega nunca.

Hubo más malas noticias en la conferencia de prensa del Ministerio del Comercio Interior. Este septiembre no se espera, como en agosto, café ni aceite, un mal pronóstico si se tiene en cuenta que aun cuando se anuncia que habrá no llega a las manos de las familias.

Además, la puntilla la pone el azúcar, para la que Díaz Velázquez pronosticó más “tensiones en su entrega”. En julio y agosto solo se distribuyeron dos libras –la mitad de lo dispuesto, teóricamente, por la libreta– y será estrictamente necesaria la “importación de algunos volúmenes”. A día de hoy, las autoridades cubanas siguen sin revelar los datos de la más reciente zafra azucarera, pero todo indica que fue la peor de la historia, título que ya ostentaron sus antecesoras. La anterior, cuyas cifras finales se conocieron en diciembre de 2023, aportó 350.000 toneladas, pocas más de las producidas en 1898, durante la Guerra de la Independencia e insuficientes para abastecer el mercado nacional, lo que obligará a importar el producto que fue la principal riqueza del país durante décadas.

La distribución en los meses de verano ha sido catastrófica. Aunque las autoridades de Comercio Interior afirmaron que este lunes habrá una febril actividad en los puertos, reconocieron que hay pendientes entregas de junio, julio y agosto. La responsabilidad es, sostuvieron, de la falta de “aseguramiento” del transporte y el combustible, la falta de electricidad y las deficiencias en la estrategia de organización de las operaciones, además de los problemas para pagar a los armadores.

En abril, el propio Miguel Díaz-Canel admitió en público que 11 barcos rodeaban la Isla por falta de capacidad financiera. Tanto el jefe de Estado como el viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, atribuyeron al embargo gran parte de los problemas para satisfacer el pago a los proveedores, pero se comprometieron a mejorar la situación para los meses posteriores, un objetivo que sigue lejos de lograrse.