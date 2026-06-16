Asaltan un banco en La Habana unas horas antes de la entrega de las pensiones

En la misma calle y en la misma noche, roban paneles solares de un asilo de ancianos

La Habana/La sucursal del Banco Metropolitano de Dolores y 18, en Lawton (La Habana) fue asaltada en la noche de este lunes, en mitad de un apagón, según confirmó en el lugar 14ymedio. “Rompieron el cajero automático y entraron por ahí”, cuenta una vecina de la oficina a este diario, si bien hoy no había huella aparente de que el banco hubiera sufrido un asalto.

Varios jubilados fueron sorprendidos con la noticia este martes, al encontrarse la oficina cerrada. Este martes era el día del cobro de sus pensiones. Por esa razón, es plausible que hubiera depositado más efectivo que el habitual. Actualmente en La Habana, no se pueden sacar más de 1.000 pesos por persona, y en denominaciones pequeñas. “Un camión de billetes de 20, me imagino yo que traerían”, decía con sorna amarga un cliente.

Varios jubilados fueron sorprendidos con la noticia este martes, al encontrarse la oficina cerrada. / 14ymedio

De inmediato, se desplegó todo un operativo por parte del Ministerio del Interior, pero las autoridades no han dado ninguna información sobre el hecho.

En la misma calle Dolores y durante el mismo apagón, robaron los paneles solares del asilo de ancianos situado en la esquina con la calle 11.

Estos sucesos engrosan la lista de delitos cometidos al calor de los apagones, que dejan las calles y casas en completa oscuridad. “Después de las 8:00 de la noche es imposible salir, no sólo por la oscuridad, sino porque están asaltando a las personas y hasta se están metiendo en los edificios para robar, con los dueños dentro de las viviendas”, denunciaba ante este diario hace dos meses una vecina del Reparto de los Médicos, en San José de las Lajas.

Asilo en Dolores y 11, en Lawton, La Habana, asaltado en mitad del apagón. / 14ymedio

Los cortes eléctricos llegan a rozar las 48 horas, colmando la paciencia de la población, que protagoniza numerosas protestas, habitualmente haciendo sonar las cazuelas. También martes, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución, publicó en sus redes que se encontraba en La Güinera, uno de los barrios habaneros donde más virulenta fue la represión a las manifestaciones del 11 y el 12 de julio de 2021. Allí, decía el ex espía, “hay circunscripciones afectadas por una avería que ha prolongado el apagón por casi 40 horas, provocando el malestar de los vecinos”.

El propio parte de la Unión Eléctrica de Cuba reconoce que ayer el servicio estuvo afectado más de 24 horas, pues se mantuvo el déficit “durante todo el horario de la madrugada”. Sin que la central Antonio Guiteras dé señales de pronta recuperación, suman nueve unidades termoeléctricas detenidas y más un centenar de plantas generadoras por falta de combustible.

En el horario pico de la tarde noche, faltarán este martes 2.000 megavatios (MW) de la demanda máxima (3.000 MW), dos tercios de lo necesario. Tan solo habrá disponibles 1.030 MW.