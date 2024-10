Asesinada una joven en Holguín por su ex marido, que la chantajeaba

Holguín/Yoannia Hernández fue asesinada por su ex marido la madrugada de este jueves, en el reparto 26 de Julio de la ciudad de Holguín. Según refiere un residente del lugar a 14ymedio, el agresor tenía antecedentes de violencia. “Hace unos años le cayó a puñaladas a un vecino mío”, dice la misma fuente, quien conoció de cerca a la víctima.

La joven, de 32 años, había sido instructora de arte y tuvo con un hombre extranjero una niña, que queda huérfana con cuatro años. Aunque vivía en Holguín, explica este vecino, Hernández viajaba con frecuencia fuera de la Isla. Mientras tanto, aseveran los allegados, el presunto feminicida la acosaba.

“Él la chantajeaba y fuerte, y le pedía dinero para su vicio y sus costumbres”, refiere otra vecina. “La mató delante de un grupo de personas, no fue en privado. Varias personas contaron cómo ella decía ‘te dije que no, ya no te doy más’, y entonces él cogió por el brazo, se levantó y le cayó a puñaladas”.

De igual manera, narran que previamente la joven había pedido asesoramiento legal para sacar a su hija de Cuba y llevarla a un país europeo, que las fuentes no pueden precisar y donde reside el padre de la niña.

Con este feminicidio, suman 41 los crímenes machistas en Cuba en lo que va de año, según el registro de 14ymedio. El anterior asesinato conocido es el de Tamara Carreras Martínez, de 57 años y vecina de Santiago de Cuba, el pasado jueves. Su pareja y presunto agresor fue atacado después por los vecinos de la zona.

Antes que ella, también en Santiago de Cuba, se confirmó el feminicidio de Yucleidis Morales.

El feminicidio de Yoannia Hernández la madrugada de este jueves tiene lugar dos días después de que el Comité de la ONU para la Discriminación de la Mujer (Cedaw) haya emitido sus observaciones sobre la Isla, en las que hay un apartado dedicado a la violencia de género. Al respecto el organismo pidió al Gobierno incorporar el delito de “feminicidio” en el Código Penal, para “crear conciencia y reconocimiento público”, “fortalecer las medidas para prevenir, enjuiciar y castigar a los autores de casos de violencia de género contra la mujer”, y establecer centros de acogida en todo el Estado, “incluso en colaboración con organizaciones de la sociedad civil”.