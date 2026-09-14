Asesinada a puñaladas por su ex pareja en una zona rural de Las Tunas

Madrid/Un nuevo feminicidio ha sido confirmado por el Observatorio de Género de Alas Tensas este lunes, después de más de un mes de haber tenido lugar. El asesinato de Noemí Pérez López, de 38 años, ocurrió el pasado 8 de agosto en la comunidad rural de Paso Pata, en Jesús Menéndez, Las Tunas. Como en tantos otros casos verificados y denunciados por la organización independiente, el crimen fue cometido por la ex pareja de la víctima.

De acuerdo con la información verificada, el agresor entró en horas de la noche en el hogar y la asesinó a puñaladas, “en un ataque de extrema crueldad”, describe el Observatorio. Familiares cercanos a la víctima y residentes de la comunidad rural confirmaron a Alas Tensas el hecho, que había sido inicialmente denunciado en redes sociales.

A Noemí le sobreviven un hijo adolescente y una niña, sin relación con el agresor. La menor presenta, de acuerdo con la información recabada por el Observatorio, "una salud delicada, que requería más cuidados por parte de su mamá".

Alas Tensas confirma además que el agresor estuvo prófugo durante casi un mes, "un periodo en el que la familia estuvo en vilo esperando su captura", hasta que la Policía logró localizarlo y arrestarlo el pasado 5 de septiembre en La Habana.

Con el asesinato de Noemí Pérez, este diario cuenta 48 víctimas en 2026, un número que ya supera las 42 registradas en la totalidad de 2025

Con este caso, Alas Tensas eleva a 52 su registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2026, y contabiliza además 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida en el año. Esa cifra no coincide con el conteo de 14ymedio, debido a diferencias en los criterios utilizados para clasificar algunas muertes violentas de mujeres. Con el asesinato de Noemí Pérez, este diario cuenta 48 víctimas en 2026, un número que ya supera las 42 registradas en la totalidad de 2025.

Alas Tensas pide además información sobre otros casos que continúan investigando: Anais Tamayo Puente, Ana Vivian Suárez Cruz y Bárbara Sánchez González. La organización recuerda que "denunciar estos crímenes no es delito" y ha alertado repetidas veces sobre la necesidad de informar sobre estos crímenes para reducir la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres cubanas.

La coordinadora de Alas Tensas, Yanelys Núñez, ha expresado a 14ymedio su preocupación por el alarmante número de feminicidios en Cuba este año, a la par que progresa la crisis en la Isla: "La situación es terrible y sobre todo por el silencio que hay por parte de las autoridades con el número de feminicidios".

"La situación es terrible y sobre todo por el silencio que hay por parte de las autoridades con el número de feminicidios"

El caso de Noemí Pérez se suma además a un patrón que preocupa particularmente al Observatorio: la vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales, agravada por los prolongados apagones que afectan a la Isla y que en ocasiones impiden contactar a la Policía o pedir ayuda tras una agresión.

Alas Tensas señala que continúa investigando 12 posibles crímenes machistas, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025, así como 12 posibles feminicidios y 20 intentos alertados en 2026.

En agosto, la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), a través del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), difundió un informe que registra 49 feminicidios juzgados en la Isla durante 2025, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023. Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato no equivale a las muertes ocurridas ese año, sino que refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.