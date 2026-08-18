Sin dar detalles sobre las condenas, un informe oficial registra 49 juicios por feminicidios en 2025

"El comportamiento por color de la piel se corresponde con la estructura de la población cubana, las mujeres blancas siguen siendo la mayoría"

El embarazo adolescente, a partir de los 10 años, se mantiene a un nivel alto y se considera como un “serio problema social y de salud”

Madrid/Un total de 49 feminicidios fueron juzgados en la Isla durante 2025. Así lo indica la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), en un documento difundido este lunes a través del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (Ocig), que no especifica cuándo ocurrieron los asesinatos.

El número proporcionado por el organismo oficial es, en sus palabras, el de “personas del sexo femenino de 15 años y más que han sido víctimas de asesinato a manos de sus parejas, ex parejas u otras personas por razones de género, conocidas en procesos judiciales juzgados en el año 2025”. Supone, según se jacta el Ocig, “un ligero decrecimiento” en el número de víctimas de asesinato conocidas en procesos judiciales tanto el año anterior (76) como en 2023 (60).

Para 2025, la plataforma Alas Tensas registró 48 feminicidios y 14ymedio –que no considera razones de género asesinatos en asaltos u otras circunstancias azarosas– 42. El hecho de que el organismo oficial no arroje víctimas para Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Guantánamo e Isla de la Juventud reafirma que esos 49 asesinatos reportados pueden haber ocurrido en años anteriores: al menos en las cuatro primeras provincias, según los datos de los medios independientes, sí ocurrieron feminicidios el año pasado.

El 46,9% del total de mujeres, indica el informe del Ocig, que funciona desde 2023, fueron “víctimas de su ex pareja” y en el 89,7% de los casos “el hecho tuvo lugar en el hogar”

Por provincias, La Habana fue la que presentó más casos (12) y su tasa (1,54 por 100.000 mujeres) se eleva ligeramente sobre la media, de 1,19/100.000. La tasa más elevada la presenta, con diferencia, Mayabeque, con 4,37/100.000 y 6 víctimas, seguida por Ciego de Ávila, con 2,55/100.000 y 4 asesinadas, y Camagüey, con 2,16/100.000.

El 46,9% del total de mujeres, indica el informe del Ocig, que funciona desde 2023, fueron “víctimas de su ex pareja” y en el 89,7% de los casos “el hecho tuvo lugar en el hogar”. Del total, son 32 las que tenían hijos menores y quedaron huérfanos de madre, los cuales suman 54. El 75,5%, prosigue el reporte, “no tenían vínculo laboral”.

El grupo etario donde se concentra la mayor cantidad de víctimas, es el de 22 a 44 años (38), y por tipo de territorio, ocurren más en zona urbana (33) que en el campo (16). Por último, el Ocig observa: “El comportamiento por color de la piel se corresponde con la estructura de la población cubana, las mujeres blancas siguen siendo la mayoría. Ninguna de las víctimas presentaba algún tipo de discapacidad al momento de la muerte”.

Por otra parte, y tal como se difunde en el mismo reporte, la tasa del embarazo adolescente en Cuba se mantuvo en el nivel más alto –entre 1,3 en 2021 y 1,4 por cada 1.000 niñas en 2025–, en el grupo de las más jóvenes (de 10 a 14 años). El comportamiento de ese indicador para el grupo de 15 a 19 años sí descendió en ese período, de 48,5 a 43,2 por 1.000.

"Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes y que nos involucra a todos como sociedad"

Para las adolescentes más jóvenes (10-14 años) las tasas más altas por provincias se registraron en Mayabeque (2,2 por mil), Guantánamo (2), Granma y Holguín (ambas con 1,9), seguidas por Camagüey (1,8), Pinar del Río (1,7), Las Tunas y Sancti Spíritus (1,4 cada una).

El Ocig presenta las cifras con una apostilla: “Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo”.

El 18% del total de los embarazos adolescentes en Cuba corresponde a menores de 14 años, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud Pública.

El viceministro de Salud Pública, Reinol García Moreiro, calificó los datos como preocupantes. Subrayó que los nacimientos gestados por madres menores de 15 años van en aumento: en 2021 fueron 381, mientras que en 2022 y 2023 fueron 397 y 419, respectivamente.

Además, advirtió sobre las uniones entre adultos y menores de edad como una de las principales causas de este problema.

El embarazo adolescente en Cuba es considerado un “serio problema social y de salud” por las autoridades, con cerca del 18-19% del total de los nacimientos provenientes de madres entre 15 y 19 años.