Una embarazada de siete meses, entre las dos nuevas víctimas de feminicidio en Cuba

Rodríguez Mulet, conocida como Adita, perdió también a la niña que esperaba como consecuencia de la agresión.

Adis Rodríguez había denunciado las agresiones de su pareja y buscado refugio con su familia, pero no recibió protección, según Alas Tensas

La Habana/Adis Glennis Rodríguez Mulet, de 34 años y embarazada de siete meses, murió el pasado 29 de julio en Bayamo, Granma, debido a las lesiones provocadas presuntamente por su pareja. El Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) confirmó este fin de semana el feminicidio, junto al de Ana Luisa Baños González, ocurrido dos semanas antes en Pinar del Río.

Rodríguez Mulet, conocida como Adita, perdió también a la niña que esperaba como consecuencia de la agresión, según la información aportada al observatorio por familiares y personas allegadas. La mujer deja un hijo menor de edad.

De acuerdo con Ogat, la víctima sufría maltratos anteriores, había denunciado las agresiones y buscado protección ante las autoridades, pero sus reclamos no fueron atendidos. Rodríguez Mulet había abandonado el entorno de violencia y se encontraba refugiada en la vivienda de sus familiares en Bayamo cuando el presunto agresor logró localizarla.

La plataforma independiente confirmó que el hombre se encuentra detenido, aunque hasta el momento las autoridades cubanas no han informado públicamente sobre el crimen ni sobre los cargos que se le imputan.

El segundo caso confirmado por el observatorio es el de Ana Luisa Baños González, conocida como 'La China'

“Su feminicidio y la muerte de la hija que gestaba eran evitables”, denunció Alas Tensas, que atribuyó el desenlace a las “graves fallas” de los mecanismos de protección para las mujeres sometidas a violencia machista.

El segundo caso confirmado por el observatorio es el de Ana Luisa Baños González, conocida como La China, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 14 de julio en Paso Real de San Diego, en el municipio pinareño de Los Palacios.

La organización no ha podido precisar todavía la edad de la víctima ni otros detalles del crimen, por lo que solicitó la colaboración de familiares y ciudadanos para completar el registro. Baños González deja tres hijos mayores de edad.

En lo que va de año, '14ymedio' contabiliza 42 feminicidios

Con estos dos casos, se elevan a 42 las víctimas de violencia machista contabilizadas por 14ymedio en Cuba desde el comienzo de 2026. El anterior recuento de este diario, publicado el 20 de julio, registraba 40 muertes después de la confirmación de los casos de Merlin Noay, Kirenia López Mendoza y Yeni María Peñas Leyva.

Alas Tensas sitúa la cifra en 46 feminicidios, además de 19 intentos y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia machista. La diferencia se debe a que el observatorio incluye en su listado algunos crímenes violentos contra mujeres que 14ymedio no incorpora a su conteo al no haberse acreditado suficientemente una motivación machista.

Los observatorios independientes han advertido que las cifras constituyen un subregistro, debido a la falta de estadísticas oficiales transparentes, el silencio de las autoridades y las dificultades para verificar los casos en comunidades aisladas. Alas Tensas alertó además de que los prolongados apagones y la falta de conexión dificultan que muchas muertes trasciendan fuera del entorno inmediato de las víctimas.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años una ley integral contra la violencia machista, refugios para las mujeres en peligro y protocolos efectivos de prevención y protección. El feminicidio no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal cubano y la prensa oficial evita generalmente utilizar el término para informar sobre estos crímenes.