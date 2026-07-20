Muere una adolescente en Santiago de Cuba días después de ser atacada por su padrastro

Merlin Noay, de 17 años, fue atacada en Yerba de Guinea, en el municipio Songo La Maya (Santiago de Cuba).

Madrid/El caso de Merlin Noay, de 17 años, muerta a manos de su padrastro, trascendió primero en redes sociales, como es habitual en estos casos. Este lunes, confirmó su fallecimiento el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT). La menor luchó durante varios días en el hospital por su vida, precisó la plataforma, tras el ataque sufrido a principios de este mes en la comunidad de Yerba de Guinea, en el municipio Songo La Maya (Santiago de Cuba).

“Su agresor, un hombre de 64 años, había sido su padrastro durante años y diversas fuentes consultadas por OGAT señalan que mantenían otro vínculo en los últimos tiempos, del que se precisa mayor información”, dice la organización independiente, aludiendo a una posible relación entre víctima y agresor.

Testimonios en redes sociales afirman que ya está detenido, aunque oficialmente no ha trascendido ni la noticia ni los cargos que se le imputan.

Alas Tensas también registra el asesinato de Kirenia López Mendoza, de 43 años, cuyo cadáver fue encontrado el 18 de julio “con signos de extrema crueldad”

Junto al de Merlin Noay, Alas Tensas también registra el asesinato de Kirenia López Mendoza, de 43 años, cuyo cadáver fue encontrado el 18 de julio “con signos de extrema crueldad”. El suceso ocurrió en su propia casa, en el barrio Pueblo Nuevo de Nueva Gerona (Isla de la Juventud).

López Mendoza, afirma el observatorio, “sufría maltrato por parte de su pareja y le había denunciado a la Policía”. La ONG afirma, además, con base en fuentes cercanas al caso, que el crimen “pudo ser cometido por varios hombres, incluido su pareja, por lo que se espera por mayor información para definir el tipo de feminicidio”.

Otra joven asesinada por su ex pareja es Yeni María Peñas Leyva, de 23 años. Su asesinato ocurrió, a las puertas de su casa, en el barrio de La Fabela, en Las Tunas, la noche del pasado 13 de julio, según Alas Tensas. Según fuentes muy cercanas, dice el observatorio, “podría haber estado embarazada”. Deja, en cualquier caso, a una niña y un niño “muy pequeños”.

El OGAT puntualizaba en su publicación que “desde el 5 junio de 2024 no se registraba un feminicidio de mujer en estado de gestación, cuando fue verificada la muerte de Katia Ortiz Figueredo, también en el municipio Las Tunas”.

Con estos tres casos, se elevan a 40 las víctimas de violencia machista en Cuba en lo que va de 2026, de acuerdo al registro que lleva 14ymedio. Las plataformas independientes cuentan 44, pues en su registro incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.