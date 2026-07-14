Asesinada en Mayabeque una mujer por su ex pareja, con antecedentes de violencia

La Habana/Yesneidy López Hernández, de 39 años, fue asesinada la noche del domingo en plena calle por su ex pareja, en Güines, Mayabeque. El cuarto feminicidio confirmado de julio fue reportado este martes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), que confirmó que el agresor también atacó a la hija adolescente de la mujer.

De acuerdo con el comunicador Niover Licea, el hombre agredió con un arma blanca a López Hernández y a la menor de 15 años, quien intentó defender a su madre. Según testigos, la mujer sufrió una “gran cantidad de heridas” antes de fallecer, mientras que la adolescente recibió tres puñaladas, una de ellas en un pie.

Alas Tensas detalló en su informe que el presunto asesino tenía antecedentes de agresiones recurrentes contra la mujer y que se encontraba en fuga hasta el cierre del comunicado. Sin embargo, Licea aseguró en su post que ya había sido detenido la tarde de este lunes.

La ONG dio cuenta además de que investiga 23 posibles feminicidios y nueve intentos registrados durante 2025 y 2026.

Con este, son 37 los feminicidios contabilizados por '14ymedio' en el año

Con este, son 37 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en el año. El conteo de Alas Tensas se eleva a 41, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

La cifra es alarmante si se toma en cuenta que el año pasado este medio contabilizó 42 crímenes de violencia machista, mientras que Alas Tensas cifró su número en 48, cuando apenas inicia el segundo semestre del año. Además, las altas cifras son preocupantes teniendo en cuenta las dificultades que el observatorio ha reconocido tener para dar seguimiento a los casos en medio de la grave crisis económica de la Isla.

El caso más reciente registrado fue el de Yunierkis Gómez Lozano, de 43 años, quien murió en el municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos, al caer de una azotea tras forcejear con su pareja y padre de sus dos hijos adolescentes, quien luego se suicidó. El hecho fue confirmado apenas el domingo por Alas Tensas, que logró documentar antecedentes de violencia dentro de la pareja “extendida por años, que confirman el contexto feminicida de la muerte de la mujer”.

En la mayoría de los ataques reportados por el Observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 356 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue el 2023, con 90.

“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.