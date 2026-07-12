Muere una mujer en Cienfuegos tras forcejear con su pareja, en una relación marcada por la violencia

Con este, son 36 los feminicidios registrados por '14ymedio' en el año

La Habana/Yunierkis Gómez Lozano, de 43 años, murió en el municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos, al caer de una azotea tras forcejear con su pareja y padre de sus dos hijos adolescentes, quien luego se suicidó. El hecho fue confirmado este domingo por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat).

La organización informó que logró documentar antecedentes de violencia dentro de la pareja “extendida por años, que confirman el contexto feminicida de la muerte de la mujer”. En cuanto a los dos hijos que quedan huérfanos, el Observatorio informó que se trata de una chica y un varón.

En su reporte, la ONG informó además que investiga 22 posibles feminicidios y ocho intentos durante 2025 y 2026.

Con este caso, son 36 los feminicidios registrados por 14ymedio en el año, y el tercero en julio, luego del caso de Dayana Borges, de 26 años, quien fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana, y el de Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, que falleció el 5 de julio en el hospital de Camagüey, “donde luchaba por su vida desde que fuera atacada con arma blanca por su pareja el pasado 29 de junio”. El suceso fue confirmado el viernes pasado por el Observatorio, que indicó que el agresor, de 27 años, se encontraba bajo custodia policial.

Fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana

El conteo de Alas Tensas se eleva a 40 muertes, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

En la mayoría de los ataques confirmados por el Observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

El 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron cometidos por la pareja de las víctimas

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 355 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue el 2023, con 90.

“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.