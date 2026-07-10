Muere una mujer en Camagüey seis días después de ser atacada por su pareja

En México detienen a un barbero cubano por el asesinato de su pareja en Cancún

La Habana/Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, falleció el 5 de julio en el hospital de Camagüey, “donde luchaba por su vida desde que fuera atacada con arma blanca por su pareja el pasado 29 de junio”. El suceso fue confirmado este viernes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), que confirmó que el agresor, de 27 años, “se encuentra bajo custodia policial”.

De acuerdo con datos ofrecidos por la Ogat, la agresión se registró en la vivienda que ambos compartían en el reparto Modelo, en la ciudad de Camagüey, donde una de las nietas “presenció el ataque contra su abuela”. Arias Oroceno deja a dos hijas mayores y varios nietos.

La organización instó a evitar los comentarios sobre la diferencia de edades como explicación del feminicidio y advirtió que “esas expresiones pueden constituir formas de revictimización” contra Arias Oroceno.

Con este, son 35 los feminicidios registrados por 14ymedio en el año y el segundo en julio, luego del caso de Dayana Borges, de 26 años, que fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana.

El conteo de Alas Tensas se eleva a 39, al incluir en su registro crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo. Además, registra 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida.

De igual manera, el observatorio investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y el asesinato de un hombre por motivos de género, reportados en 2025, además de otros diez posibles feminicidios y tres intentos durante 2026. En este sentido, señaló que necesita acceder al informe de investigación del caso de Anais Tamayo Puente, que en mayo pasado falleció tras varios días ingresada en estado crítico en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez.

La plataforma feminista advirtió en un informe relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025 sobre “la persistencia de la violencia extrema” en la Isla contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con ex parejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con “altos niveles de brutalidad”.

Yadriel Corona pretendía cruzar a Guatemala cuando fue capturado el pasado miércoles en Tapachula. / Facebook/Factos A Fondo﻿

Por otra parte, también este jueves las autoridades mexicanas confirmaron el arresto del cubano Yadriel Corona por el feminicidio de la mexicana Lizbeth Bustos Vera. De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el hombre pretendía cruzar a Guatemala cuando fue capturado el pasado miércoles en un retén ubicado en el municipio de Tapachula.

La autopsia reveló que Bustos murió a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. De ser encontrado culpable, Corona podría ser condenado a 50 años de prisión de acuerdo con el artículo 89-bis del Código Penal de Quintana Roo.

Corona venía huyendo de Cancún, en Quintana Roo, donde presuntamente asesinó a Bustos. La mujer, madre de dos menores, fue reportada como desaparecida desde el 16 de junio. El principal sospechoso era el barbero originario de Cienfuegos con el que sostenía una relación.

La investigación señala que la víctima pretendía viajar a Canadá, donde se encontraría con el padre de sus hijos. Entre las hipótesis que manejan las autoridades está una discusión previa al feminicidio.

El domingo pasado las autoridades catearon el domicilio ubicado en la calle Bacalar y avenida Kohunlich, de la Supermanzana 45, y encontraron en el patio el cuerpo de la mujer en una fosa clandestina cubierta con bloques de concreto, piedras, cemento y arena.