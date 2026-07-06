Asesinada en Centro Habana por el padre de sus hijos, con antecedentes de maltrato

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 353 feminicidios en Cuba

La Habana/Dayana Borges, de 26 años, fue asesinada por su pareja y padre de sus dos hijos menores el pasado 1 de julio en la casa que ambos compartían en Centro Habana. El primer feminicidio confirmado de julio fue reportado este lunes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), que confirmó que el agresor “se suicidó” luego del ataque.

En su reporte, la organización informó que verificó que el agresor tenía “antecedentes de maltrato extremo contra Dayana y otras parejas anteriores”, sin que las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto.

También, remarcó que revisa los casos “como este, donde cada vez están más presentes las drogas ilícitas, otro problema que se asocia a diferentes violencias además de a la violencia feminicida”.

En cuanto a los dos menores que quedan huérfanos, el Observatorio agradeció a los vecinos que cuidaron de los pequeños luego del feminicidio y llamó a darles atención especializada, debido a que presenciaron el ataque contra su madre.

El Observatorio agradeció a los vecinos que cuidaron de los pequeños luego del feminicidio y llamó a darles atención especializada

La ONG informó además que investiga 22 posibles feminicidios y ocho intentos durante 2025 y 2026.

Con este, son 34 los feminicidios registrados por 14ymedio en el año. El conteo de Alas Tensas se eleva a 38, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

Los casos más recientes se registraron en los últimos días de junio,que cerró como el mes con más asesinatos por violencia machista del año, con 10. Dos mujeres fueron asesinadas en Sancti Spíritus, ambas a manos de sus parejas o ex parejas. Uno de ellos es el asesinato de Zarahelga Pardo López, conocida como Sarita, de 29 años. Los hechos ocurrieron el 29 de junio en el Reparto Carlos Roloff, de la ciudad de Sancti Spíritus. Tras consumar la agresión, su ex pareja y padre de sus hijos intentó quitarse la vida y se encontraba, según el observatorio, hospitalizado con custodia policial.

El otro caso fue el Lidianni Luis González, madre de dos hijos y asesinada por su ex pareja el 21 de junio en la Carretera Central, cerca del poblado La Trinchera, hacia donde se dirigía desde su lugar de residencia, en Guayos.

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de cercanía del agresor a la víctima

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 353 feminicidios en Cuba

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 353 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue 2023, con 90.

“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.