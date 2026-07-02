Dos feminicidios en Sancti Spíritus elevan a 10 los casos de junio, un mes negro para la violencia machista

El 83,3% de los feminicidios en el país en 2025 fueron cometidos por las parejas de las víctimas

Madrid/Junio cierra como un mes negro en violencia machista en Cuba. Dos mujeres han sido asesinadas en Sancti Spíritus en los últimos días, elevando el registro a 10 feminicidios. Concluida la primera mitad del año, la Isla ya sitúa en 32 las muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

Los más recientes casos fueron confirmados por el observatorio Alas Tensas este jueves. Uno de ellos es el asesinato de Zarahelga Pardo López, conocida como Sarita, 29 años. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de junio en el Reparto Carlos Roloff, de la ciudad de Sancti Spíritus. Tras consumar la agresión, su ex pareja y padre de sus hijos intentó quitarse la vida y se encuentra, según el observatorio, hospitalizado con custodia policial. La joven tenía tres hijos, todos menores de edad, para los que Alas Tensas pide atención especializada.

La joven tenía tres hijos, todos menores de edad, para los que Alas Tensas pide atención especializada

No se conoce la edad de Lidianni Luis González, madre de dos hijos y asesinada por su ex pareja el 21 de junio en la Carretera Central, cerca del poblado La Trinchera, hacia donde se dirigía desde su lugar de residencia, en Guayos (Sancti Spíritus). El observatorio alerta de que, en este caso, ha trascendido que la víctima había denunciado previamente a su agresor. Se desconocen detalles sobre esta situación, aunque Alas Tensas califica la actuación policial de negligente.

El observatorio contabiliza 37 feminicidios en lo que va de año, cinco más que 14ymedio. El conteo de Alas Tensas es superior porque incluye en su lista todos los crímenes violentos cometidos sobre mujeres, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

Además, la organización suma 19 intentos de feminicidios en 2026 e investiga al menos otra docena este año y 10 más en 2025, que no ha podido confirmar a día de hoy.

La violencia contra las mujeres ha sido muy elevada este mes, con tres muertes más que las registradas en enero, el peor hasta la fecha. El caso más reciente se conoció el 22 de junio, cinco días después del ataque con “extrema violencia” contra Maribel Pérez Linares, de 33 años de edad, y su pareja. Ambos fueron asesinados con un machete por la ex pareja de la mujer, en Mayabeque, el 17 de junio.

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

“Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado más de 350 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue 2023, con 90.

Por comparación, en España, uno de los países pioneros en legislación contra la violencia de género, a día de hoy se cuentan 25 asesinatos machistas, todos ellos certificados por las autoridades. Son, en el mejor de los casos, siete menos que en Cuba, donde no hay cifras oficiales, para un país con una población cinco veces mayor.