Una mujer y su novio, asesinados por la ex pareja de ella en Mayabeque

Junio registra ocho feminicidios, el mes con más casos en lo que va del año

La Habana/Con “extrema violencia”, Maribel Pérez Linares, de 33 años de edad, y su pareja, fueron asesinados con un machete por la ex pareja de la mujer, en Mayabeque, el pasado 17 de junio. El doble ataque supone el más reciente feminicidio confirmado por el Observatorio Alas Tensas, este lunes, aunque había sido reportado desde el fin de semana en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el batey La Lima, municipio de Nueva Paz. Alas Tensas señala que la ex pareja de Pérez Linares atacó a ambos, provocándole a ella la muerte en el acto y dejando herido a su pareja, quien “luego falleció en el hospital donde luchaba por su vida”.

El comunicador Niover Licea, que cita en su página de Facebook testimonios de residentes de la zona, publicó un post el 19 de junio en el que señala que el presunto agresor llevaba poco tiempo separado de la víctima y llegó hasta el lugar directo a atacarla.

Según la publicación, la joven –madre de dos menores de edad– sufrió múltiples heridas “de extrema violencia durante el ataque”, que “provocaron severos daños en distintas partes de su cuerpo”.

La madre de la víctima, identificada por los vecinos como Adelaida, también resultó agredida

Las mismas fuentes citadas señalan que la madre de la víctima, identificada por los vecinos como Adelaida, también resultó agredida en el momento de los hechos, aunque no se reporta su estado actual.

De acuerdo con la página de noticias locales Entérate Mayabeque, el agresor, de 36 años, ya fue detenido y se encuentra bajo custodia policial.

Alas Tensas alertó por el alza de casos registrados en lo que va de 2026, “lo que aumenta las preocupaciones de la cifra real en un país apenas conectado y con apagones de 45 horas y más”.

Además, la ONG informó de que investiga 12 posibles feminicidios y cinco intentos que datan de 2025, así como nueve posibles casos y dos intentos en lo que va del año.

Con este, son 30 los feminicidios registrados por 14ymedio en 2026. El conteo de Alas Tensas se eleva a 35, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

La ONG informó de que investiga 12 posibles feminicidios y cinco intentos que datan de 2025

Además, de acuerdo con el registro de este medio y Alas Tensas, junio se ha convertido en el mes con más feminicidios en el año, con ocho. Atrás quedó enero, que registró siete.

El caso más reciente había sido reportado el 15 de junio. Daisi María Isaac Brito, de 56 años, había desaparecido el pasado 8 de mayo en mitad de un apagón y su cuerpo apareció mutilado al día siguiente en San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón.

En la mayoría de los ataques confirmados por el observatorio en el año se muestra un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

Al respecto, un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas muestra que el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja de las víctimas. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

“Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.

Desde 2019, año de fundación del Observatorio de Alas Tensas, se han registrado 350 feminicidios en Cuba. El año con más casos fue 2023, con 90.

“Este monitoreo se realiza en un contexto adverso, marcado por la precariedad de recursos, la criminalización del activismo independiente y la ausencia de registros públicos oficiales. Documentar feminicidios, acompañar a familias, solicitar información o denunciar la falta de protección institucional puede derivar en hostigamiento, campañas de descrédito o represalias”, señala la organización.