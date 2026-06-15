Violada y asesinada en La Habana por un vecino con antecedentes penales

Daisi Isaac Brito, de 56 años, era natural de Santiago de Cuba, estaba casada y tenía un hijo mayor de edad.

Madrid/Daisi María Isaac Brito, de 56 años, desapareció el pasado 8 de mayo en mitad de un apagón y su cuerpo apareció mutilado al día siguiente. Su caso es el más reciente feminicidio confirmado por el Observatorio de Género Alas Tensas, este lunes, aunque había sido difundido por el opositor en el exilio José Daniel Ferrer el pasado viernes.

Los hechos ocurrieron, según contó Ferrer y acreditó Alas Tensas, en San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. El líder de la Unión Patriótica de Cuba ofreció incluso el nombre del agresor. Este, relató Ferrer, siguió a la mujer tarde en la noche, “cuando empezó el apagón, le brindó un cigarro químico y al debilitarla la desnudó y la violó, luego la amarró en posición fetal y la metió en una bolsa y después en un maletín, donde muere por asfixia”.

Tal y como verificó el observatorio a partir de fuentes familiares, el hombre, mucho más joven que su víctima, según se aprecia en las imágenes difundidas por José Daniel Ferrer, era “conocido de años, con antecedentes de violencia”. El opositor brindaba más detalles sobre él: “hace cinco años violó a otra señora mayor”, es “portador del VIH sida” y “estaba de libertad condicional”.

Alas Tensas añade a su reporte que el victimario incluso “participó de las búsquedas por Daisi que organizó la familia y comunidad”

Alas Tensas añade a su reporte que el victimario incluso “participó de las búsquedas por Daisi que organizó la familia y comunidad”. De igual manera, aunque sin dar más detalles, la plataforma independiente cuenta que “la comunidad tomó la justicia por su mano, algo que sucede ante la desconfianza en el sistema penal cubano”.

El observatorio asegura que “mantiene la observancia sobre la investigación, debido a los antecedentes de violencia sexual del supuesto agresor contra otras niñas y mujeres, además de la posible implicación de drogas y otras personas en el feminicidio de Daisi”. La mujer, que nació en Santiago de Cuba y estaba casada, deja a un hijo mayor de edad.

Con este, son 29 los feminicidios registrados por 14ymedio en lo que va de 2026. El conteo de Alas Tensas se eleva a 34, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

La organización añadió que sigue investigando otros 21 posibles crímenes machistas, tres intentos y el asesinato de un hombre por motivos de género, alertados entre 2025 y 2026.

El pasado 7 de junio fue asesinada “con extrema violencia” Arnelys Nancy Tita Vega González, en su casa del barrio Colón, en Centro Habana, y delante de su propia hija de cinco años. En el intento de defenderla, el padre de la víctima resultó herido y tuvo que ser hospitalizado.

La organización añadió que sigue investigando otros 21 posibles crímenes machistas, tres intentos y el asesinato de un hombre por motivos de género

Con ese feminicidio, se dibuja un mes de junio especialmente violento, en el que se han acumulado denuncias de feminicidios en distintos puntos del país. Solo en los últimos días, se han reportado varios casos que muestran un mismo patrón de brutalidad, cercanía del agresor a la víctima y desprotección institucional.

El 9 de junio fue confirmado el asesinato de Rosaidis Donatien, una joven de 23 años atacada por su esposo en el reparto Nito Ortega, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Según Alas Tensas, el agresor terminó hospitalizado tras autolesionarse. Un día antes había trascendido el caso de Yohanka “Maconcha” Acosta Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado en la esquina de 23 y Paseo, en El Vedado habanero. La víctima, madre de dos hijos, fue asesinada por su ex pareja, que ya se encontraba detenido cuando la plataforma confirmó su identidad.

También en los primeros días de junio se conoció la muerte de Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, atacada el 3 de junio por su esposo en la comunidad rural de La Tomatera, en el municipio camagüeyano de Florida. Según la denuncia, la mujer agonizó durante más de ocho horas sin que llegara una ambulancia. El caso estremeció no solo por la violencia del ataque, sino por el retrato descarnado del colapso de los servicios básicos en Cuba, donde incluso una emergencia de vida o muerte puede quedar abandonada a su suerte.

A esa cadena de crímenes se sumaron los casos de Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, asesinada por su ex pareja en Camagüey durante un apagón y delante de su hija menor, y de Estefany García, conocida también como Tita, muerta presuntamente a manos de su ex pareja en San Miguel del Padrón, en La Habana. En ambos episodios, la violencia de género dejó además a niñas muy pequeñas en situación de orfandad o trauma severo.