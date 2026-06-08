El cuerpo de Yohanka Acosta, asesinada por su ex pareja, fue abandonado en El Vedado

Yohanka 'Maconcha' Acosta Rodríguez fue hallada muerta en la avenida 23 y Paseo, en el corazón de El Vedado, en La Habana.

Madrid/El cuerpo de Yohanka Maconcha Acosta Rodríguez fue encontrado durante la madrugada del pasado jueves, en la esquina de 23 y Paseo, en el corazón de El Vedado habanero, y el hecho fue difundido en redes sociales, pero no ha sido hasta este lunes que la plataforma independiente Alas Tensas ha confirmado su identidad. La mujer fue asesinada, indica la organización, por su ex pareja, que ya se encuentra detenido.

Según el breve reporte de Alas Tensas, que no aporta la edad de la víctima, tenía dos hijos, un hombre mayor de edad y una niña. Con ella, suman 27 los feminicidios confirmados en lo que va de año en Cuba, según el registro que lleva 14ymedio. Para las plataformas, sin embargo, es el número 31, pues en su lista incluyen crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo. El observatorio reporta también 19 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

Con ella, suman 27 los feminicidios confirmados en lo que va de año en Cuba, según el registro que lleva '14ymedio'

La confirmación del feminicidio de Acosta Rodríguez tiene lugar dos días después de hacerse público el trágico caso de Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años y madre de dos hijos pequeños. Atacada el pasado 3 de junio por su esposo, de quien se estaba separando, la joven se desangró tras más de ocho horas de agonía, sin que llegara el auxilio de una ambulancia.

El crimen ocurrió en La Tomatera, una comunidad rural del municipio camagüeyano de Florida, adonde Lisney acudió a la casa del presunto agresor después de que este la llamara para “conversar”, según informó Alas Tensas.

La plataforma indica que están solicitando acceso al informe de investigación del caso de Anais Tamayo Puente, y afirman estar investigando 20 posibles feminicidios, 7 intentos y otro asesinato de un hombre por motivos de género, alertados entre el año pasado y este.